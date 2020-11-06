06 Kasım 2020

Türk müziğinin önemli isimlerinden biri olan piyanist, besteci ve yorumcu Timur Selçuk hayatını kaybetti. Timur Selçuk'un hayatını kaybettiğini gazeteci Enver Aysever, Twitter hesabından takipçileriyle paylaştı.

Timur Selçuk kimdir?

Timur Selçuk, 2 Temmuz 1946 tarihinde İstanbul'da doğdu. Türk sanat müziğinin önemli bestecilerinden Münir Nurettin Selçuk'un oğlu olan Timur Selçuk, beş yaşında piyano çalmaya başlarken, yedi yaşında ise ilk konserini verdi.

Galatasaray Lisesi'nden mezun olan Timur Selçuk, aynı zamanda İstanbul Belediye Konservatuvarı piyano bölümüne de devam etti.

Ardından Fransa'nın başkenti Paris'teki Ecole Normale de Musique de Paris'te bestecilik ve orkestra yönetimi bölümünden mezun olan Timur Selçuk, 1975'te Türkiye'ye döndü.

Döneminin önemli şarkılarına imza atan Timur Selçuk, Ümit Yaşar Oğuzcan, Orhan Veli, Attila İlhan ve Nazım Hikmet'in şiirlerinden bestelediği şarkıları seslendirmiş, 1976'da İstanbul Oda Orkestrası'nı ve kendi öğrencilerini yetiştirdiği Çağdaş Müzik Merkezi'ni kurmuştur.

Ankara Sanat Tiyatrosu'nda 10 yıl çalışmış, Bilgesu Erenus'un "Nereye Payidar" oyunu için besteler yapmış, Uğur Mumcu'nun Sakıncalı Piyade'sinin müziklerini yapmış, ayrıca "804 İşçi", "Ferhat ile Şirin", "Şeyh Bedrettin Destanı", "Tak-Tik", "Küçük Adam Ne Oldu Sana", Rumuz Goncagül ve "Galilei-Galileo" adlı oyunların müziklerini yapmıştır. "Sarıpınar 1914", "Üç İstanbul", "Cahide", "Hakkari'de Bir Mevsim" gibi filmlere de fon müziği bestelemiştir. 1998 yılında Kültür Bakanlığı'nca verilen Devlet Sanatçısı unvanını almıştır.