Tiyatro sanatçısı Turgay Yıldız vefat etti

Turgay Yıldız, geçirdiği kalp rahatsızlığı üzerine anjiyo olmuş ve tedavisine devam edilmesi için Ankara'ya sevk edilmişti. Sanatçının tedavisi Ankara'da sürüyordu.

Yıldız son zamanlarda internette yayınladığı politik hiciv videoları ile tanınıyordu.

3 Mart 1965 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi.

İlk, orta ve lise öğrenimini Ankara'da tamamladı. 1986-87 öğretim yılında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünden mezun oldu.

TRT Ankara Televizyonu'nda metin yazarlığı, oyunculuk, program sunuculuğu gibi görevler üstlendi.

1994-1999 yılları arasında Flash TV'de 'Nargile Kahvesi', 'Sabah Kahvesi', 'Bizim Bakkal', 'Akşam Tıraşı', 'Düm Teke Tek' adlı programların yapımcılığını ve Bahadır Tokmak ile sunuculuğunu yaptı. Aynı kanalda 'Şeytan Bunun Neresinde?' isimli müzik programı sundu.

Ege TV'de 'İyi Egeler' adlı programı yine Bahadır Tokmak ile birlikte sundu. TRT Ankara Televizyonunda Turgay Bostan'ın yönetmenliğinde 'Bu Toprağın Sesi' programında 'Beter ile Şeker' adlı dizinin yazarlık ve oyunculuğunu Bahadır Tokmak ile gerçekleştirdi.

TRT Ankara Televizyonu'nun hazırladığı 'Umutla Yaşamak' adlı çocuk sorunlarının konu edildiği programın sunuculuğunu yaptı.