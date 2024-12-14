Tiyatronun mutfağına eleman yetişiyor

Zühre KURT

Tiyatroya yeni yetenekler kazandırmak ve tiyatronun sürdürülebilirliğine katkı sağlamak amacıyla PSM Atölye’de, gençlere ücretsiz eğitimler veriliyor. Zorlu PSM’nin, 2021 yılında başlattığı Mey Diageo’nun sürdürülebilir kurumsal desteğiyle devam eden ücretsiz eğitim programı PSM Atölye’nin dördüncü dönemi başladı. İlk 3 yılında toplam 69 mezunu ile 26 özgün tiyatro oyununu hayata geçiren ve Dramatik Yazarlık, Tiyatro Yönetmenliği ve Tiyatro Yapımcılığı olmak üzere 3 ayrı programda düzenlenen PSM Atölye 28 hafta süren teorik ve pratik eğitimlerinden oluşuyor. PSM Atölye’ye hayat verenler sorularımızı yanıtladı.

PSM Atölye projesi nasıl gidiyor, tiyatronun mutfağına olan katkısı hakkında bilgi verebilir misiniz?

Serdar Biliş (Yönetmen, PSM Atölye Küratörü): PSM Atölye, öncellikle kapılarını gençlere açarak aslında sektörün yeni profesyonellerini yetiştirmek konusunda emin adımlarla ilerliyor. Aynı zamanda yetiştirdiği profesyonellere tiyatro sektöründeki önemli işlere de erişim/diyalog sağlıyor. PSM Atölyeyi ilk başlattığımızdan beri aslında bu işin mutfağındaki insanları yetiştirme gayesi taşıdık. Bunun temel motivasyonu hazırlayacakları işlerin hem sektör boyutunda hem de atölye boyutunda vizyonlarını belirlemesiydi. Bu projeyle öğrencilerimiz bu işin mutfağı için yetişen kişiler olabiliyor. O yüzden mevcut aradığımız kriterler; bu işi profesyonel bir şekilde yapacak hevesin/ heyecanın olması ve her yeniliğe, gelişmeye açık olmaları…

Katılan katılımcılar, yeni profesyoneller de diyebileceğimiz bu kişilerin bu heyecanla eğitime katılmış olması eğitimi daha verimli kılıyor. Bütün eğitim süreci zaten en başından beri iletişim kurabilmek, birlikte hayal kurabilmek üzerine ve hayallerini yeni gerçekleştirmeye adım atmış bu gençleri bu yolda ilerletmek üzerine… PSM Atölye ile onlara motivasyon sağlıyor, yeterlilik ve imkan sağlama gayesi güdüyoruz. Bu atölyeye katılan kişileri kendi eğitimlerinden sonraki sezonlarda sektörün içinde görmek aslında eğitimden alınan çıktının da iyi bir noktada olduğunu gösteriyor diye düşünüyorum.

PSM Atölye eğitimi hayatınızda nasıl bir ufuk açtı?

Selin Yankı Ceylan (PSM Atölye Mezunu ve AFİFE’nin yazarı): PSM Atölye eğitimine dahil olmak öncelikle çok zordu, başvurduğum oyuna ek olarak, her hafta yeni bir kısa oyun ya da sahne yazarak defalarca elemeden geçtiğim bir süreçti. Üstüne tabii ki sözlü mülakat…

Ama PSM Atölye eğitim sürecine dahil olmayı o kadar gönülden istiyordum ki bu eleme sürecini stres değil heyecan içinde yaşadım. Bu bana doğru yerde olduğumu hissettiren ilk adımdı. Eğitim sürecine dahil olduktan sonra ise haftalar boyunca birbirinden değerli yerli ve yabancı yazarlarla bir araya gelme ayrıcalığını yaşadım.

Afife gibi güçlü bir hikâyeyi yazıyor olmanın size hissettirdikleri neler?

Her şeyden önce gurur. Bir kadın olarak gurur, yazar olarak gurur, insan olarak gurur duyuyorum. Onunla ve kendimle. Onun zamanının ötesine ulaşan cesaretiyle gurur duyuyorum. Kendimle de onu yazmanın ayrıcalığını yaşadığım için. Var olma cesaretini o sahnede gösterdi, ben de onun hikayesini yazarak kendi içimde gösterdim. Aşmak zorunda kaldığımız engeller asla kıyaslanamaz ama her türden yaratıcılık eylemi de bir ölçüde var olma, “bu dünyada ben de varım” deme cesareti gerektirir.

"Hedef yeni yetenekler kazandırmak

PSM Atölye fikri nasıl doğdu? Projenin geldiği noktayı ve sürdürülebilir olması için yaptıklarınızı anlatır mısınız?

Filiz Ova Zorlu PSM Genel Müdürü: PSM Atölye'yi hayata geçirirken asıl hedefimiz, kültür sanat ekosistemini sürdürülebilir kılmak, tiyatro alanında yeni yeteneklerin gelişimine katkı sağlamak, tiyatro külliyatını özgün içeriklerle zenginleştirmek ve sektöre yeni yetenekler kazandırmaktı. 2021 yılında başlattığımız PSM Atölye, 4. dönemine başladı. İlk 3 yılda 69 öğrenciyi 26 özgün oyunla mezun ettik. Bu yıl ise PSM Atölye’de 22 öğrencimiz yapımcılık, yönetmenlik ve yazarlık alanlarında eğitimlerine başladı. Zorlu PSM olarak PSM Atölye’yi ve sektörümüzün mutfağının gelişimine katkıda bulunduğumuz çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz.

"Sahne sanatlarına taze bir soluk getiriyor"

PSM Atölye’nin sektöre ve gençlere katkısını nasıl buluyorsunuz?

Bahar Uçanlar (Mey Diageo Genel Müdürü): PSM Atölye, sahne sanatlarına taze bir soluk getiren, yeni yetenekleri keşfetmeye ve geliştirmeye odaklanan benzersiz bir platform. Dramatik Yazarlık, Tiyatro Yönetmenliği ve Tiyatro Yapımcılığı gibi disiplinlerde sunulan eğitimler, sektöre yönelik nitelikli bir altyapı oluşturuyor. Bu programın gençlere sunduğu teori ve pratik dengesi, sanatçılarımızın sadece bireysel gelişimlerine değil, Türkiye’nin kültürel geleceğine de doğrudan katkı sağlıyor. özellikle final performansı olan “Kısalar Maratonu”, programın ne kadar anlamlı bir etki yarattığını net bir şekilde ortaya koyuyor.