Torun Center'da 'Fantastik' ödül töreni

'3.⁠ ⁠Evrensel Bilim Kurgu ve Fantastik Film Festivali Ödülleri' sahiplerini buldu. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü'nün desteklediği, Uluslararası Bilim ve Sanat Yaratıcıları Derneği'nin organizasyonu ve Bilgi Üniversitesinin katkısıyla düzenlenen programın açılışında 'Çocuk Değilim Ben!' tiyatro gösterisi gerçekleştirildi.

Festivalin sanat yönetmeni Gizem Ertürk, iki yıldır festivalde sanat yönetmenliğini yaptığını belirterek, "Bu sene aslında festivalimizin giderek büyüdüğünü görmeye başlamak ve özellikle yerli içeriklerin arttığını görmek çok mutluluk verici. İlk yıllarda neredeyse bu türe ait film bulmakta çok zorlanıyorduk. Bu sene artık seçmeye bile başladık. Bu, harika bir şey" şeklinde konuştu. Festival ekibinin teşekkür konuşmalarının ardından Deniz Türkeri'nin 'Dijital Sanatlar ve Yapay Zeka' filminin gösterimi yapıldı.

'En İyi Kısa Metraj' ödülü Serdal Altun'un yönettiği 'Kota', 'En İyi Senaryo' Mehmet Kanadlı'nın kaleme aldığı 'Mavi Ölüm', 'En İyi VFX' ve 'En İyi Uzun Metraj' ödülleri 'Restore Point' filmlerine takdim edilirken 'Ulusal Bilim Kurgu ve Fantastik Sinemaya Katkı Ödülü' bu yıl Müjde Ar'a, 'Uluslararası Bilim Kurgu ve Fantastik Sinemaya Katkı' ödülü de Dominique Pinon'a verildi.