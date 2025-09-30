Tosyalı Holding, sanatçı Seçkin Pirim'in eserlerini sanatseverlerle buluşturdu

Tosyalı Holding, bu yıl 20’ncisi düzenlenen Contemporary Istanbul’da sanatçı Seçkin Pirim’in özel koleksiyonlarda yer alan eserlerini sanatseverlerle buluşturdu.

Holdingden yapılan açıklamaya göre, sanatı toplumsal dönüşüm, sürdürülebilir yaşam ve kültürel mirasın bir yansıması olarak gören Tosyalı, bu yıl da sanatta ileri dönüşümü yaratıcı bakış açısıyla yeniden yorumlayan sanatçılara destek olmaya devam etti.

Tersane İstanbul'da gerçekleştirilen etkinlik boyunca Tosyalı standını ziyaret eden konuklar, sanatçının pleksi, kağıt, mermer ve alüminyum malzemelerle ürettiği ve kariyerinde dönüm noktası kabul edilen eserlerini yakından inceledi.

Ziyaretçiler, Seçkin Pirim'in özüne dönüş yolculuğunu anlatan yapıtlarıyla Tosyalı'nın yeşil çelik vizyonu arasında kurulan güçlü bağa tanıklık ettiler.

Bu yıl beşinci kez Contemporary Istanbul'a destek veren Tosyalı, yalnızca sürdürülebilir üretim ve yeşil çelik yolculuğunda değil, kültür-sanat alanında da dönüşümün öncüsü olduğunu bir kez daha ortaya koydu.

"Emek, Değer, Sabır ve Malzemeyle Dönüşüm" anlayışını sanata taşıyan Tosyalı, fuarda sanatın toplumsal gelişimdeki rolünü vurgulayan anlamlı bir katkı sundu.

- "Sürdürülebilirliğin kalıcı olabilmesi, yaşamın her alanına nüfuz etmesiyle mümkün"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, Contemporary Istanbul'un 20. yılında Seçkin Pirim'in eserlerini sanatseverlerle buluşturmanın kendileri için büyük bir mutluluk olduğunu belirtti.

Sürdürülebilirlik vizyonlarının yalnızca üretim anlayışlarıyla sınırlı olmadığını, kültür ve sanat aracılığıyla topluma yayılan bir dönüşüm hareketine de katkı sunduğunu vurgulayan Tosyalı, "Çünkü bizce sürdürülebilirliğin kalıcı olabilmesi, yaşamın her alanına nüfuz etmesiyle mümkün. Seçkin Pirim'in özüne dönüşü sorgulayan ve yenilenmeyi odağına alan sanat anlayışının, bizim yeşil çelik üretiminde doğaya ve geleceğe saygılı yaklaşımımızla örtüşmesi, bu işbirliğine ayrı bir anlam kattı." ifadelerini kullandı.