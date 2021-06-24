Trendyol'dan müzelere destek girişimi

Trendyol, müzeleri "Türkiye'nin Müzeleri Trendyol'da" projesiyle ile destekliyor. Trendyol, program kapsamında aralarında Topkapı Sarayı, Göbeklitepe, Troya, Zeugma ve Efes'in de bulunduğu Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı 180’in üzerindeki müzenin online mağazası olan Müzedenal ve Pera Müzesi, Atatürk Vakfı, Adatepe Zeytinyağı Müzesi ve Borusan Contemporary bünyesinde hizmet veren Borusan ArtStore ürünlerini yurt genelindeki müşterisiyle buluşturacak.

Müzedenal olarak Anadolu’nun kültürel mirasının korunması, yaşatılması ve tanıtılması için, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile birlikte, 180’den fazla müze ve ören yerinde çalıştıklarını belirten Müzedenal Yönetim Kurulu Başkanı Ege Bağlıkaya, “Anadolu’nun kadim kültürünü ürünlerimiz ile daha fazla kişiye tanıtmayı hedefliyoruz. Bu hedefimizde Trendyol ile birlikte bu mirası daha fazla insana tanıtmak, Anadolu Kültürü için büyük bir atılım olacaktır.” dedi.

Borusan Contemporary Müdürü Dr. Kumru Eren ise, “Bu noktada, Borusan ArtStore bünyesinde sanatseverlere sunulan yayınların ve Borusan ArtStore'a özel üretilen tasarım ürünlerin de Trendyol iş birliğinde daha geniş bir kitleyle buluşturulmasından memnuniyet duyuyoruz.” ifadelerini kullandı.