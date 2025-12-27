Turizm tanıtımında yeni dönem: ‘Mini Dizi’ odaklı yeni tanıtım modeli
Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın ‘Mini Dizi Temelli Tanıtım Stratejisi’ Türkiye’nin tarihî ve kültürel zenginliklerini dünya ile buluşturacak. Mini dizilerde yer almanın ‘milli formayı giymek gibi’ olduğunu söyleyen Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, belirli kriterleri karşılayan ve en az üç kıtada 10 ülkeye ihraç edilen yapımların bakanlık tarafından destekleneceğini açıkladı.
Mehmet Hanifi GÜLEL
Türkiye’nin küresel tanıtımında dijital anlatı gücünü merkeze alan “Mini Dizi Temelli Tanıtım Stratejisi” ile yeni bir yaklaşımı hayata geçiriliyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından geliştirilen ‘Mini Dizi Temelli Tanıtım Stratejisi’, Türkiye’nin tarihî, kültürel ve doğal zenginliklerini hikâye odaklı yapımlarla dünya izleyicisiyle buluşturmayı hedefliyor. Bu yeni vizyonu kamuoyuna tanıtan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, mini dizilerde yer almanın “milli formayı giymek gibi” olduğunu, belirli tanıtım kriterlerini karşılayan ve en az üç kıtada 10 ülkeye ihraç edilen yapımların Bakanlık tarafından destekleneceğini açıkladı.
Türk dizileri tanıtım stratejisinin merkezinde
Küresel turizm anlayışının artık yalnızca destinasyon seçimiyle sınırlı olmadığını belirten Mehmet Nuri Ersoy, turizmin bir hikâyeye dâhil olma, bir duyguyu yaşama ve bir yaşam tarzını deneyimleme sürecine dönüştüğünü ifade etti. Ersoy, “Türkiye’nin dünyada en çok dizi üreten ülkelerin başında geliyor. Yıllık üretilen dizi bölümü sayısında dünya lideri konumunda ve dizi ihracatında Amerika ile İngiltere’yle birlikte dünyanın en büyük üç televizyon endüstrisinden biri hâline geldi. Türk dizilerinin bugün yaklaşık 170 ülkede, 1 milyara yakın izleyici tarafından takip ediliyor. Dizi ihracatından elde edilen gelirin 1 milyar doları aştı. Bu güç, Türkiye’nin sahip olduğu en etkili tanıtım ve yumuşak güç unsurlarından biri” dedi.
Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) aracılığıyla bugüne kadar 200’e yakın ülkede tanıtım yapıldığını açıklayan Mehmet Nuri Ersoy, GoTürkiye markasının 10 dilde yayın yapan küresel bir platform hâline geldiğini aktardı. Dijital tanıtımda ulaşılan 31,5 milyar gösterim ve 11 milyar izlenme rakamlarının ardından, tanıtımda yeni bir aşamaya geçildiğine vurgu yapan Mehmet Nuri Ersoy, “Mini dizi formatı bu vizyonun merkezinde yer alıyor. Reklam filmlerinin yanına hikâye odaklı, sinematik kalitesi yüksek mini dizilerin ekledik. Bu modelin dünya tanıtım tarihinde yenilikçi bir örnek oluşturuyor” diye konuştu.
Mini diziler milyarlarca izlenmeye ulaştı
Yeni strateji kapsamında bugüne kadar dört mini dizinin hayata geçirildiği bilgisini veren Mehmet Nuri Ersoy, 5 Haziran'da yayımlanan ‘Antalya Gambit’, 18 Haziran'da yayımlanan ‘İstanbul My Love’, 29 Kasım’da yayımlanan ‘Hidden Lover’, 11 Aralık’ta yayımlanan ‘An Istanbul Story’ adlı yapımların, Antalya ve İstanbul’un kültürel, doğal ve tarihî zenginliklerini dünyaya tanıttığını söyledi. İlk iki mini dizinin 2 milyar 930 milyonun üzerinde gösterim elde ettiğini belirten Ersoy, ‘Hidden Lover’ın 251 milyon, ‘An Istanbul Story’nin ise kısa sürede 156 milyon gösterime ulaştığını ifade etti.
Dizi sektörüne yeni destek mekanizması
Basın toplantısında dizi sektörüne yönelik yeni bir destek mekanizmasının da duyurusunda bulunan Mehmet Nuri Ersoy, belirli tanıtım kriterlerini karşılayan ve en az üç kıtada 10 ülkeye ihraç edilen yapımların Bakanlık tarafından destek verileceğini açıkladı. Destek sürecinin, kurulacak özel bir komisyon tarafından değerlendirileceğini ileten Mehmet Nuri Ersoy, Geleceğe Miras Projesi kapsamında ayağa kaldırılan antik kentlerin ve ören yerlerinin gerekli tedbirler alınarak buraların dizi ve film yapımlarına plato olarak açılacağını ifade etti. Öte yandan mini dizilerde yer almanın ülke tanıtımı açısından taşıdığı öneme de dikkat çeken Mehmet Nuri Ersoy, söz konusu yapımlarda görev alan sanatçı ve yapım ekipleri için “milli formayı giymek gibi” olduğunu söyledi. Mehmet Nuri Ersoy, görev alan yapımcılar, sanatçılar, senaristler, müzisyenler ve kamera arkası ekiplerinin, Türkiye’nin tanıtımında önemli bir sorumluluk üstlendiğini vurguladı. Mehmet Nuri Ersoy, yeni tanıtım stratejisinin hayırlı olmasını diledi ve projelere katkı sunan yapımcılara, sanatçılara ve sektör emekçilerine teşekkür etti.