Turizm tanıtımında yeni dönem: ‘Mini Dizi’ odaklı yeni tanıtım modeli

Mehmet Hanifi GÜLEL

Türkiye’nin küresel tanı­tımında dijital anlatı gü­cünü merkeze alan “Mi­ni Dizi Temelli Tanıtım Strate­jisi” ile yeni bir yaklaşımı hayata geçiriliyor. Kültür ve Turizm Ba­kanlığı tarafından geliştirilen ‘Mi­ni Dizi Temelli Tanıtım Strateji­si’, Türkiye’nin tarihî, kültürel ve doğal zenginliklerini hikâye odak­lı yapımlarla dünya izleyicisiyle buluşturmayı hedefliyor. Bu yeni vizyonu kamuoyuna tanıtan Kül­tür ve Turizm Bakanı Mehmet Nu­ri Ersoy, mini dizilerde yer alma­nın “milli formayı giymek gibi” ol­duğunu, belirli tanıtım kriterlerini karşılayan ve en az üç kıtada 10 ül­keye ihraç edilen yapımların Ba­kanlık tarafından destekleneceği­ni açıkladı.

Türk dizileri tanıtım stratejisinin merkezinde

Küresel turizm anlayışının ar­tık yalnızca destinasyon seçi­miyle sınırlı olmadığını belirten Mehmet Nuri Ersoy, turizmin bir hikâyeye dâhil olma, bir duyguyu yaşama ve bir yaşam tarzını de­neyimleme sürecine dönüştüğü­nü ifade etti. Ersoy, “Türkiye’nin dünyada en çok dizi üreten ülkele­rin başında geliyor. Yıllık üretilen dizi bölümü sayısında dünya lide­ri konumunda ve dizi ihracatında Amerika ile İngiltere’yle birlikte dünyanın en büyük üç televizyon endüstrisinden biri hâline geldi. Türk dizilerinin bugün yaklaşık 170 ülkede, 1 milyara yakın izle­yici tarafından takip ediliyor. Dizi ihracatından elde edilen gelirin 1 milyar doları aştı. Bu güç, Türki­ye’nin sahip olduğu en etkili tanı­tım ve yumuşak güç unsurların­dan biri” dedi.

Türkiye Turizm Tanıtım ve Ge­liştirme Ajansı (TGA) aracılığıyla bugüne kadar 200’e yakın ülkede tanıtım yapıldığını açıklayan Meh­met Nuri Ersoy, GoTürkiye mar­kasının 10 dilde yayın yapan kü­resel bir platform hâline geldiğini aktardı. Dijital tanıtımda ulaşılan 31,5 milyar gösterim ve 11 milyar izlenme rakamlarının ardından, tanıtımda yeni bir aşamaya geçil­diğine vurgu yapan Mehmet Nuri Ersoy, “Mini dizi formatı bu vizyo­nun merkezinde yer alıyor. Reklam filmlerinin yanına hikâye odaklı, sinematik kalitesi yüksek mini di­zilerin ekledik. Bu modelin dünya tanıtım tarihinde yenilikçi bir ör­nek oluşturuyor” diye konuştu.

Mini diziler milyarlarca izlenmeye ulaştı

Yeni strateji kapsamında bugü­ne kadar dört mini dizinin hayata geçirildiği bilgisini veren Mehmet Nuri Ersoy, 5 Haziran'da yayım­lanan ‘Antalya Gambit’, 18 Hazi­ran'da yayımlanan ‘İstanbul My Love’, 29 Kasım’da yayımlanan ‘Hidden Lover’, 11 Aralık’ta yayım­lanan ‘An Istanbul Story’ adlı ya­pımların, Antalya ve İstanbul’un kültürel, doğal ve tarihî zenginlik­lerini dünyaya tanıttığını söyledi. İlk iki mini dizinin 2 milyar 930 milyonun üzerinde gösterim el­de ettiğini belirten Ersoy, ‘Hidden Lover’ın 251 milyon, ‘An Istanbul Story’nin ise kısa sürede 156 mil­yon gösterime ulaştığını ifade etti.

Dizi sektörüne yeni destek mekanizması

Basın toplantısında dizi sektörüne yönelik yeni bir destek mekanizmasının da duyurusunda bulunan Mehmet Nuri Ersoy, belirli tanıtım kriterlerini karşılayan ve en az üç kıtada 10 ülkeye ihraç edilen yapımların Bakanlık tarafından destek verileceğini açıkladı. Destek sürecinin, kurulacak özel bir komisyon tarafından değerlendirileceğini ileten Mehmet Nuri Ersoy, Geleceğe Miras Projesi kapsamında ayağa kaldırılan antik kentlerin ve ören yerlerinin gerekli tedbirler alınarak buraların dizi ve film yapımlarına plato olarak açılacağını ifade etti. Öte yandan mini dizilerde yer almanın ülke tanıtımı açısından taşıdığı öneme de dikkat çeken Mehmet Nuri Ersoy, söz konusu yapımlarda görev alan sanatçı ve yapım ekipleri için “milli formayı giymek gibi” olduğunu söyledi. Mehmet Nuri Ersoy, görev alan yapımcılar, sanatçılar, senaristler, müzisyenler ve kamera arkası ekiplerinin, Türkiye’nin tanıtımında önemli bir sorumluluk üstlendiğini vurguladı. Mehmet Nuri Ersoy, yeni tanıtım stratejisinin hayırlı olmasını diledi ve projelere katkı sunan yapımcılara, sanatçılara ve sektör emekçilerine teşekkür etti.