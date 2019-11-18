Türk bandıralı vapur resimleri sergisi…
Rahmi M. Koç Müzesi’nde aslına uygun olarak resmedilen onlarca vapur tablosu ile deniz ticaret tarihindeki değişim ve kültürel dönüşüme ışık tutmak hedefleniyor.
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