Türk edebiyatının acı kaybı: Yazar İrfan Yalçın yaşamını yitirdi

Yazar İrfan Yalçın, 90 yaşında hayatını kaybetti. Yaşamı boyunca birçok ödül alan İrfan Yalçın çeşitli tiyatro oyunları da kaleme aldı.

İrfan Yalçın'ın Genelevde Yas adlı romanı ise filme aktarılmıştı. Aydın Sayman'ın yönetmenliğini yaptığı İçimdeki İnsan filmi de Yalçın'ın Fareyi Öldürmek isimli romanından yola çıkılarak senaryolaştırıdı.

İrfan Yalçın’ın eserleri geçen yıl g20 Kitap tarafından yeniden yayınlanmıştı. Geçen yıl Cumhuriyet Kitap’a konuşan Yalçın, “Ben Marksist bir yazarım. Öz’ün biçimi belirlediğine inanıyorum. Bana göre roman hastalanmış bir toplumda, yaşamı bozulmuş bir bireyi anlatırken, bütün toplumu yansıtır” ifadelerini kullanmıştı.

İrfan Yalçın romanlarındaki anlatım tekniğine ilişkin ise şunları söylemişti: “Benim romanlarımdaki anlatım tekniği davranış psikolojisine dayanır. Romanlarımın hiçbirinde olayları, durumları, psikolojik süreçleri, içsellikleri kişilerin içine, bilincine girip her şeyi ama her şeyi bilen bir Tanrı romancı anlayışıyla yazmadım. Böyle bir anlatım tekniğini nesnelliğe, gerçekliğe ters buldum; masalsı geldi bana.”

İrfan Yalçın kimdir?

23 Nisan 1934’te Zonguldak’ta doğdu. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Fransız Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldu. Fransızca öğretmenliği yaptı. 1972 yılında öğretmenlikten ayrılarak İstanbul’da bir kitabevi açtı ve Z Yayınevi'ni kurup yönetti.

Varlık ve Türk Dili dergilerinde yayımladığı şiir, öykü ve çeviri yazılarından sonra, bir süre yazın yaşamına ara verdi.

1959 yılından itibaren hikâye, eleştiri ve çevirileri Varlık, Türk Dili, Soyut, Gelecek, Yeditepe, Yansıma dergilerinde yayımlandı.

Yeni Dergi’nin 1968 yılında açtığı bir yarışmada “İnce Memed” eleştirisiyle ikincilik, Milliyet Yayınları 1974 Roman Yarışması'nda Pansiyon Huzur (1975) romanıyla ikincilik, Ölümün Ağzı (1979) romanıyla da 1980 Türk Dil Kurumu Roman Ödülü'nü kazandı.

İrfan Yalçın tiyatro oyunları yazdı. Pansiyon Huzur ve Fareyi Öldürmek adlı romanları sahneye uyarlandı. Ölümün Ağzı adlı eseri Rusçaya çevrildi.