Türk öğrenciler grafik tasarımda dünyada ilk 100 arasına girdi
Uluslarası grafik sanatçılarını ve tasarımcıları buluşturan, Güney Koreli BI Uluslarası Afiş Sanat Bienali'nde Türkiye'den üniversite öğrencisi Baran Sulak ve Nursema Türkkan dünyaca ünlü sanatçıları da geride bırakarak 100 finalist arasına girdi.
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Tüm dünyaya açık yarışmada, uluslararası komite binlerce eser arasından konu sınırlaması yapmaksızın eleme yaptı.
İlk 100 eser arasına giren Baran Sulak ve Nursema Türkkan'ın da arasında bulunduğu yarışmacıların eserleri Uluslararası Jüri tarafından değerlendirilecek ve yarışmanın kazananları belli olacak.
Finale kalan eserler, düzenlenen sergi ile tanıtılacak.
Uluslararası jüri yarışmanın sonunda Grand Prix, Altın, Gümüş Bronz ve Şeref Ödülü verecek.
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