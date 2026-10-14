Türk pop müziğinin usta ismi Alpay hayatını kaybetti

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Son dakika... Türk pop müziğinin önemli temsilcilerinden şarkıcı ve besteci Alpay Nazikioğlu'nun 91 yaşında yaşamını yitirdiği bildirildi.

“Eylül'de Gel”, “Fabrika Kızı” ve “Kara Tren” gibi hafızalara kazınan şarkılarıyla geniş bir dinleyici kitlesine ulaşan sanatçının vefat haberi, sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımla duyuruldu.

Ölüm nedeni henüz açıklanmadı

Türk pop müziğinde uzun yıllar boyunca seslendirdiği eserlerle iz bırakan Alpay'ın ölüm nedenine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Alpay Nazikioğlu kimdir?

17 Temmuz 1935'te Ankara'da dünyaya gelen Alpay Nazikioğlu, Türk pop müziğinin öncü sanatçıları arasında yer aldı. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde eğitim gören Alpay, müzik kariyerine 1960'lı yıllarda başladı.

Kariyeri boyunca pop, romantik folk ve rock türlerinde eserler seslendiren sanatçı, 1964 yılında ilk 45'lik plağını yayımladı. Yabancı şarkılara yaptığı Türkçe uyarlamaların yanı sıra kendine özgü yorumuyla da müzikseverlerin beğenisini kazandı.

“Eylül'de Gel” ve “Fabrika Kızı” ile hafızalara kazındı

Alpay Nazikioğlu, özellikle “Eylül'de Gel”, “Fabrika Kızı”, “Kara Tren” ve “Bekledim Yine” adlı şarkılarıyla geniş kitlelere ulaştı.

Uzun sanat yaşamı boyunca çok sayıda albüm yayımlayan Alpay, şair Attilâ İlhan'ın bazı şiirlerini de yorumlayarak müzikseverlerle buluşturdu.

Türk pop müziğinin farklı dönemlerine tanıklık eden sanatçı, 2024 yılında verdiği röportajlarda müzik kariyerine ilişkin değerlendirmelerde bulunmuş ve bir jübile konseri düzenlemek istediğini dile getirmişti.