Türk sanat müziği şarkıcısı Banu Kalender, hayatını kaybetti.

Türk sanat müziği sanatçısı Banu Kalender, bir süredir mücadele ettiği kanser hastalığı nedeniyle hayatını kaybetti.

Habertürk'te yer alan habere göre Kalender, geçtiğimiz günlerde İstanbul Kartal’daki aile mezarlığında babasının yanına defnedildi.

Sanatçı Adnan Şenses’in manevi kızı olarak da bilinen Banu Kalender, müzik kariyerinin yanı sıra moda alanındaki çalışmalarıyla da dikkat çekiyordu.

Moda tasarımı eğitimi alan Kalender’in stilist ve modelist olarak çalıştığı, ayrıca Vakko bünyesinde görev yaptığı belirtildi. Daha sonra kariyerini müziğe yönlendiren sanatçı, özellikle Türk sanat müziğine olan ilgisi ve sahne performanslarıyla tanınıyordu.