Türk sinemasının efsane jönü Göksel Arsoy'dan acı haber

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Yeşilçam'ın Altın Çocuk lakaplı jönü Göksel Arsoy, 80 yaşında hayatını kaybetti.

Göksel Arsoy kimdir?

Göksel Arsoy, Yeşilçam’ın özellikle 1950’lerin sonu ve 1960’ların en önemli erkek yıldızlarından biri. 15 Mart 1936’da Kayseri’de doğdu. Oyunculuğun yanı sıra yapımcılık ve şarkıcılık da yaptı. Sinemada “Altın Çocuk” lakabıyla tanındı.

Sinemaya 1950’lerin sonunda adım atan Arsoy’un asıl çıkışı 1959 yapımı “Samanyolu” ile oldu. Özellikle Belgin Doruk ile başrolleri paylaştığı romantik filmler büyük ilgi gördü; ikili Yeşilçam’ın dönemin öne çıkan yıldız çiftlerinden biri haline geldi.

1960’larda Şehirdeki Yabancı, Şafak Bekçileri, Genç Kızların Sevgilisi, Kızgın Delikanlı, Yıldızların Altında gibi çok sayıda yapımda rol aldı. 1966’da başrolünü oynadığı ve yapımcılığını üstlendiği “Altın Çocuk”, onu dönemin “yerli James Bond” figürü haline getirdi; ardından Altın Çocuk Beyrut’ta geldi.

Arsoy yalnızca oyuncu değildi. Kendi film şirketini kurarak yapımcılık yaptı ve Şafak Bekçileri gibi Yeşilçam tarihinde önemli yere sahip projelerin gerçekleşmesinde rol oynadı. İKSV’nin biyografisine göre yüzü aşkın filmde oynadı. 1999’da Antalya Film Festivali’nde Yaşam Boyu Onur Ödülü, 2019’da İstanbul Film Festivali’nde Sinema Onur Ödülü aldı.