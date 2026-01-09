Türkan Şoray sahneye çıkacak! Bilet fiyatları belli oldu

CSO Ada Ankara, Türk sinemasının altın çağına adanan özel bir etkinliğe ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. “Yeşilçam Şarkıları-Türkan Şoray Film Şarkıları Konseri” Yeşilçam’ın hafızalara kazınan melodilerini izleyiciyle buluşturacak.

Duygusal bir yolculuk

ecenin en özel anlarından biri, Yeşilçam’ın “Sultan”ı Türkan Şoray’ın sahnede izleyicilerle bir araya gelmesi olacak. Şoray’ın rol aldığı filmlerden ilham alan şarkılar, sinema ve müzik tutkunlarını duygusal bir yolculuğa çıkaracak.

Ahmet Baran yönetecek

Konser, dünyaca ünlü kanun virtüözü, besteci ve orkestra şefi Ahmet Baran yönetimindeki İyilik Korosu tarafından seslendirilecek. “İyiliğin Sultanı” turnesi kapsamında düzenlenen gecede, Türkan Şoray’ın unutulmaz filmlerine eşlik eden eserler sahneye taşınacak.

Bilet fiyatları şöyle:

1. kategori: 2250 TL

2. kategori: 1600 TL

3. kategori: 1250 TL

4. kategori: 1000 TL

5. kategori: 800 TL