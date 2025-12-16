Türkçeye emek veren isimler onurlandırıldı

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu’nda düzenlenen törende konuşan Bakan Ersoy, dilin bir milletin hafızası ve vicdanı olduğunu belirtti. Türkçeye hizmet etmenin yalnızca kelimeleri güzelleştirmek değil, ortak kültürel mirasa sahip çıkmak anlamına geldiğini ifade etti. Ersoy, çoğu zaman görünmeyen bu emeğin milletin yarınlarına bırakılan en kıymetli miraslardan biri olduğunu vurguladı.

Türkçenin Kaşgarlı Mahmud’dan Yunus Emre’ye uzanan köklü bir yolculuğu olduğunu hatırlatan Ersoy, Türk Dil Kurumu’nun Atatürk’ün öncülüğünde dilin sadeleşmesi ve bilimsel gelişiminde tarihi bir rol üstlendiğini söyledi. Bugün bu sorumluluğun öğretmenlerden yazarlara, akademisyenlerden öğrencilere kadar herkesin omuzlarında olduğunu dile getirdi.

Bu yıl Türk Diline Hizmet Ödülü; spiker Şener Mete ile Prof. Dr. Ergin Jable, Prof. Dr. Henryk Jankowski, Prof. Dr. Aydın Köksal, Prof. Dr. Bülent Sankur ve Prof. Dr. Hacı Ömer Karpuz’a verildi. Ödüller, Türkçenin doğru kullanımı, bilim dili olarak gelişimi ve dijitalleşmesine katkıları nedeniyle takdim edildi.

“Dilini koruyan, geleceğini korur”

Ersoy, UNESCO’nun 15 Aralık’ı “Dünya Türk Dili Ailesi Günü” ilan etmesini önemli bir diplomatik ve kültürel başarı olarak değerlendirdi. Bu kararın Türkçenin köklü geçmişinin uluslararası alanda tescili niteliği taşıdığını söyledi.

Törenin sonunda Türk Dil Kurumu Başkanı Prof. Dr. Osman Mert, ödüllerin bir teşekkürden öte vefa borcunun ifadesi olduğunu belirterek, Türkçeye katkı sunan tüm isimlere şükranlarını sundu.