Türkiye Kültür Yolu Festivali büyüyor: Hedef 30 büyükşehir

Türkiye Kültür Yolu Festivali, kültür ve sanat alanında ülke genelini kapsayan büyük bir dönüşüm sürecine giriyor. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, festivalin her yıl genişleyerek Türkiye’nin dört bir yanına yayıldığını vurguladı. Ersoy, “30 büyükşehrin tamamı festivale dahil edildiğinde kültür ve sanatla buluşmayan vatandaşımız kalmayacak” dedi.

2026 takvimi belli oldu

2026 yılında Aydın, Eskişehir, Kahramanmaraş, Mersin, Ordu ve Sakarya da festival takvimine eklenecek. Böylece Türkiye Kültür Yolu Festivali, 26 ilde düzenlenecek ve bahar aylarından sonbahara kadar süren bir kültür-sanat maratonuna dönüşecek. Milyonlarca sanatsever, konserlerden sergilere, tiyatrodan söyleşilere uzanan geniş bir programla buluşacak.

2027’de tüm büyükşehirler zincire dahil

Bakan Ersoy’a göre 2027 yılı, kültür politikaları açısından tamamlayıcı bir eşik olacak. Balıkesir, Denizli, Hatay, Kocaeli, Muğla ve Tekirdağ’ın da eklenmesiyle Türkiye’deki tüm büyükşehirler Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamına alınacak. Bu adımla festival, şehir şehir ilerleyen bir etkinlik olmaktan çıkarak ülke geneline yayılmış kalıcı bir kültür altyapısı niteliği kazanacak.

İstanbul’la başladı, küresel ölçeğe ulaştı

Festival, 2021 yılında İstanbul’da 80 mekânda ve 2 binden fazla sanatçıyla başladı. Aradan geçen sürede hızla büyüyen organizasyon; şehir sayısını 1’den 20’ye, mekân sayısını 80’den 1000’e, sanatçı sayısını 2 binden 50 bine, etkinlik sayısını ise 380’den 9 bin 600’e yükseltti. 2026’da 26 şehirde düzenlenecek festival, 2027’de tüm büyükşehirlere ulaşacak.

22 milyon kişi kültür ve sanatla buluştu

Festival, 2025 yılında da güçlü bir performans sergiledi. 20 şehirde 9.645 etkinlik düzenlenirken, toplamda 22 milyon kişiye ulaşıldı. Aylar süren programlar, toplumsal etkileşimi güçlendirirken yerel ekonomilere de önemli katkılar sağladı.

Avrupa Festivaller Birliği üyesi

Cumhuriyet’in 100’üncü yılından bu yana Avrupa Festivaller Birliği üyesi olan Türkiye Kültür Yolu Festivali, geçtiğimiz yıl 8 ay boyunca 20 şehirde, 1000’den fazla etkinlik noktasında, 50 bini aşkın sanatçının katılımıyla 9 bin 600’ün üzerinde etkinliğe ev sahipliği yaptı.