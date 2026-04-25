Türkiye Kültür Yolu Festivali’nde bu yıl sahne mutfağın

Kültür ve Turizm Bakanlığı öncülüğünde gerçekleştirilen Türkiye Kültür Yolu Festivali, bu yıl gastronomi odaklı içerikleriyle öne çıkıyor. Festival Direktörü Selim Terzi, Türkiye’nin zengin mutfak kültürünün geniş kitlelere ulaştırılacağını açıkladı.

Gastronomi festivale damga vuracak

Terzi, 2026 programında gastronominin merkezde olacağını belirterek, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı’nın desteğiyle yemek kültürünün uluslararası alanda tanıtılacağını ifade etti. Festival kapsamında şefler gönüllü olarak etkinliklere katılacak.

26 şehirde eş zamanlı etkinlikler

Festival, 26 şehirde dokuz gün boyunca konserlerden sergilere, atölyelerden çocuk etkinliklerine kadar geniş bir program sunacak. İlk durak olan Şanlıurfa, kültür ve sanatla birlikte gastronomi etkinliklerine de ev sahipliği yapıyor.

Dijital gastronomi verisi üretilecek

Terzi, gastronomi alanında dijital içerik ve veri üretimi üzerinde çalıştıklarını belirterek, festival sonunda bu alanda önemli çıktılar elde edileceğini vurguladı.

“Dünyanın en büyük festivali”

Sekiz aya yayılan ve 26 şehri kapsayan yapısıyla festivalin benzersiz olduğuna dikkat çeken Terzi, bu ölçekte başka bir organizasyonun bulunmadığını söyledi. Festivalin şehirlerin markalaşmasına katkı sağladığı ifade edildi.

Ziyaretçi sayısında yeni rekor hedefi

Geçtiğimiz yıl 20 milyondan fazla kişinin katıldığı festivalde bu yıl daha yüksek bir ziyaretçi sayısı bekleniyor. Yetkililer, ikinci kez düzenlenen şehirlerde katılımın daha da artacağını öngörüyor.