Türkiye Sinema Festivali’nde rekor: 2 günde 777 bin seyirci salonlara akın etti

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Türkiye genelindeki sinema salonları hafta sonunda dikkat çekici bir hareketliliğe sahne oldu. İkinci kez düzenlenen GNÇ Türkiye Sinema Festivali, iki günlük sürede yüz binlerce kişiyi beyaz perde karşısında buluşturdu.

Festivalin ulaştığı seyirci sayısı 777 bin olurken organizasyon Türkiye’nin büyük bölümüne yayıldı.

75 ilde yaklaşık 1500 sinema salonu katıldı

GNÇ Türkiye Sinema Festivali, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün desteğiyle Sinema Salonu Yatırımcıları Derneği (SİSAY) tarafından düzenlendi.

Festival, 26-27 Eylül tarihlerinde 75 ilde yaklaşık 1500 salonda gerçekleştirildi. İki gün boyunca festival kapsamındaki filmler 90 TL bilet fiyatıyla seyirciyle buluştu.

“Haydi Türkiye, Herkes Sinemaya” sloganıyla gerçekleştirilen organizasyon; İstanbul, Ankara ve İzmir’in yanı sıra Türkiye genelindeki sinema salonlarında hareketlilik oluşturdu.

Bakan Ersoy: Sinemanın birleştirici gücünü gösterdi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, festivalin ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada iki günde 777 bin seyircinin sinema salonlarında buluştuğuna dikkat çekti.

Ersoy, 75 ilde yaklaşık 1.500 salonda yaşanan yoğun ilginin “sinemanın birleştirici gücünü bir kez daha gösterdiğini” söyledi.

Yerli film üretimine destek sürecek

Bakan Ersoy, Kültür ve Turizm Bakanlığının yerli sinemaya yönelik çalışmalarının devam edeceğini belirtti.

Ersoy; yerli film üretimini desteklemeyi, nitelikli yapımları daha geniş kitlelerle buluşturmayı ve gençlerin sinemayla bağını güçlendirmeyi sürdüreceklerini vurguladı. Festivale ilgi gösteren sinemaseverlere de teşekkür etti.

Festival AVM’lerde de hareketlilik oluşturdu

Film Sinemada İzlenir” mesajının öne çıkarıldığı festivalin etkisi yalnızca sinema salonlarıyla sınırlı kalmadı.

Sinema salonlarının bulunduğu alışveriş merkezlerinde hafta sonu boyunca yoğunluk yaşandı. Bu hareketlilik yeme-içme ve perakende alanlarına da yansıdı.

Türkiye Sinema Festivali 2027’de de düzenlenecek

Festivalin gelecek yıl da devam ettirilmesi planlanıyor. Organizatörler, 25-26 Eylül 2027’de sinemaseverleri yeniden Türkiye genelindeki salonlarda buluşturmayı hedefliyor.