Türkiye'de kütüphane sayısı 33 bin 978 oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2020 yılına ilişkin "Kütüphane İstatistikleri"ni açıkladı. Buna göre, ülke genelinde geçen yıl itibarıyla biri milli, 1213'si halk, 606'sı üniversite ve 32 bin 158'i örgün ve yaygın eğitim kurumu kütüphanesi olmak üzere toplam 33 bin 978 kütüphane faaliyet gösteriyor.

Milli Kütüphane'nin 125 bin 935, halk kütüphanelerinin 4 milyon 437 bin 954 ve üniversite kütüphanelerinin 3 milyon 560 bin 694 üyesi bulunuyor.

Geçen yıl Milli Kütüphane'deki kitap sayısı yüzde 5,1 artarak 1 milyon 475 bin 337 oldu. Buradaki diğer materyal sayısı ise yüzde 1,8 artarak 188 bin 902 olarak belirlendi. Milli Kütüphane'den yararlananların sayısı, COVID-19 kısıtlamalarının uygulandığı geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 71,6 azalarak 202 bin 144 oldu.

Halk kütüphanelerinin sayısı bu dönemde yüzde 2,6 artarak 1213'e yükseldi. Halk kütüphanelerindeki kitap sayısı söz konusu dönemde yüzde 1,8 artışla 21 milyon 125 bin 16 oldu. Bu kütüphanelerdeki kayıtlı üye sayısı yüzde 12,2 artarak 4 milyon 437 bin 954'e ulaştı.

Bu kütüphanelerden yararlananların sayısı, bir önceki yıla göre yüzde 58,8 azalarak 12 milyon 962 bin 119 oldu. Halk kütüphanelerindeki diğer materyal sayısı geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 2,5 azaldı.

Üniversite kütüphanelerindeki kitap sayısı artış gösterdi

Geçen yıl itibarıyla 125'i devlet 72'si vakıf olmak üzere 197 üniversitede kütüphane bulunuyor. Üniversitelerdeki kütüphane sayısı, geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 0,7 azalarak 606 oldu.

Üniversite kütüphanelerindeki kitap sayısı bu dönemde yüzde 3,4 artarak 18 milyon 553 bin 121'e yükseldi. Geçen yıl e-kitap sayısı bir önceki yıla göre yüzde 1 azalarak 97 milyon 340 bin 35 olarak kayıtlara geçti.

Resmi okul, özel okul ve özel kurs kütüphanelerini kapsayan örgün ve yaygın eğitim kütüphanelerinin sayısı, 2020'de bir önceki yıla göre yüzde 5 artarak 32 bin 158'e ulaştı. Bu kütüphanelerdeki kitap sayısı, söz konusu dönemde yüzde 7,6 artarak 34 milyon 454 bin 621'e yükseldi.