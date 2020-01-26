Türkiye’nin en uzun soluklu edebiyat yarışması başladı

26 Ocak 2020

BURSA (DÜNYA) - Edebiyat dünyasının usta isimlerinden Ahmet Hamdi Tanpınar anısına Osmangazi Belediyesi tarafından 2001 yılından bu yana her yıl geleneksel olarak düzenlenen Ahmet Hamdi Tanpınar Edebiyat Yarışması için başvurular başladı. 18 yıl içerisinde Türk edebiyatına şiir, hikaye, makale, roman ve araştırma inceleme dallarında birçok eser kazandıran yarışmanın başlama duyurusu Sümbüllü Bahçe Konağı'nda düzenlenen basın toplantısı ile yapıldı. Türkiye’nin en uzun soluklu edebiyat yarışması, bu yıl hikaye dalında düzenlenecek. Yarışmaya katılan yarışmacılar eserlerini ‘Geçmiş Zaman Aynasında Bursa’ konu başlığı altında kaleme alacak. Yarışmaya katılım bir eserle sınırlandırılırken, yarışmaya katılmak isteyenlerin, en geç 10 Nisan 2020 Cuma gününe kadar eserlerini Osmangazi Belediyesi'ne teslim etmeleri gerekiyor.

“Yeni şair ve yazarları Türk edebiyatına kazandırıyoruz”

Ahmet Hamdi Tanpınar Edebiyat Yarışması’nın bu yıl 19’uncusunu düzenlediklerine dikkat çeken Başkan Dündar, “Bu yıl hikaye dalında düzenlediğimiz yarışmanın konu başlığı da, ‘Geçmiş Zaman Aynasında Bursa’ olarak belirlendi. Yarışmaya başvurular, 10 Nisan 2020 Cuma günü sona erecek. Yarışmamızın katılım koşullarını her yıl olduğu gibi yine web sitemizden ilan ediyoruz. Kıymetli jürimizin değerlendirmeleri ile dereceye giren eserleri Mayıs ayında düzenleyeceğimiz basın toplantısı ile ilan edecek ve yine her yıl olduğu gibi Haziran ayında da ödül törenimizi gerçekleştireceğiz. Bu süreçte etkinliklerimizin bir parçası olan Tanpınar Dergisi de yarışmamızla aynı dalda ‘Hikaye’ konusu ile hazırlanıyor. Bildiğiniz gibi dergimizi daha önce Mektup, Makale ve Şiir dalında hazırlamıştık. Bu yıl 4’üncüsünü çıkartacağız. Hikaye ve Şiir Atölye çalışmaları da Mart ayından itibaren başlıyor. Atölye çalışmalarına katılacak yazarlarımız 8 haftalık bir eğitim sürecinin ardından çalışmalarını tamamlayacaklar. Atölye çalışmalarına katılan yazar adaylarımızın da eserlerini kitaplaştırarak kalıcı hale getiriyoruz. Bence yarışmadaki en önemli hususta eserleri kitap haline getiriyor olmamız” dedi.

Jüri üyeliğini Prof. Dr. Abdullah Uçman, Prof. Dr. Handan İnci, Murat Yalçın, Metin Önal Mengüşoğlu ve İhsan Deniz’in yaptığı yarışmada birinciye 15 bin TL, ikinciye 10 bin TL, üçüncüye, 7 bin 500 TL, mansiyon alanlara ise 3 bin TL para ödülü verilecek.