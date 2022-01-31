Türkiye’nin finans alanındaki en büyük koleksiyonu Ankara’da

İş insanı Alpay Tarhan’ın, Osmanlı İmparatorluğu döneminden günümüze değin basılmış tüm paralar dahil, hisse senetleri, banka cüzdanları gibi finans mirasını içeren koleksiyonu, Ankara CerModern’de görücüye çıktı.

İlk olarak İstanbul’da sergilenen, “Geçmişten Günümüze Finans Tarihi” adını taşıyan sergi, daha önce İstanbul’da açılmış ve yoğun ilgi görmüştü.

Türkiye’nin finans alanındaki en büyük koleksiyonu olarak nitelendirilen sergide, özellikle nedir belgeler dikkat çekiyor.

Merkez Bankası ve Halkbank tarafından desteklenen sergide Osmanlı İmparatorluğu döneminden bu yana; hisse senetleri, banka cüzdanları, sigorta poliçeleri, basılmış tüm paralar, şirketlerde, bankalarda, ofislerde kullanılan nesneler de kronolojik şekilde sergileniyor.

Koleksiyonun sahibi iş insanı Alpay Tarhan, kişisel koleksiyonunun yakın bir gelecekte müzeye evrileceğini bildirdi. Ülkelerin geleceklerini donanımlı biçimde tasarlamalarının, kamusal belleğin geçmişine hakim olduğu girişimlerle mümkün olduğunun altını çizen Tarhan,

“Sivil toplumun en güçlü kamusal bellek tazeleme araçlarından birisi ise hiç şüphesiz, iyi hazırlanmış sergiler... Ülkemizin pek çok konudaki eşsiz birikimlerinden birinin de finans alanında olduğunu görüyoruz” dedi.

Geniş kitleler tarafından unutulsa da Türkiye’nin finansta köklü ve renkli bir geçmişi bulunduğuna değinen Tarhan, “Bu anlamda sergimiz, ülkemizin finans belleğini tazelemesi açısından kapsayıcı bir nitelik sunuyor” ifadelerini kullandı.

Tarhan Osmanlı’da 1850 yılında ilk bankanın kurulması ile başlayıp Merkez Bankası’na kadar ulaşan bir serüven olduğuna dikkat çekerken, Galata Bankerlerinden itibaren kronolojik bir sırada sunum yapıldığını anlattı.

Bazı finansal olayların dijital canlandırmalarla sergilenirken; hesap makinaları, kumbaralar, ajandalar, afişler, pullar, senetler, çekler, heykeller, damgalar, kartvizitler, sertifikalar, yazışmalar, fotoğraflar, takvimler, kartpostallar, klişeler, ofis gereçleri, mahkeme evrakları, saatler, anahtarlıklar ve kimlikler de yer alıyor.