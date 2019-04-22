Türkiye'nin 'Gentlemanları' ödüllerine kavuştu
Gentleman Türkiye Dergisi tarafından geleneksel olarak her yıl düzenlenen “Gentleman Ödül Töreni” bu sene da yılın en iyi centilmenlerini bir araya getirdi...
İtalya’nın ünlü yayın grubu Classi Editori çatısı altında doğan, İspanya ve Belçika’nın ardından dünyada yayınlanmaya başlayan dördüncü ülke edisyonu olan Gentleman Türkiye’nin, her yıl geleneksel olarak düzenlenen balosu “Yılın Gentleman”larını bu yıl da bir araya getirdi. 18 Nisan Perşembe gecesi Zorlu Center’daki Raffles Otel'de gerçekleşen törende 2019 yılının “Gentleman”larına ödülleri takdim edildi. Pek çok seçkin davetlinin katıldığı muhteşem gecede Gentleman Dergisi’ne kapak olmuş işadamlarının yanı sıra iş dünyasının önde gelen pek çok ismi de yer aldı. DenizBank, Deniz GYO, Adler, Maserati, Sunseeker, Ducati by Arzum, Lyn Skincare ve NGN ise bu özel gecenin sponsorları arasında yer aldı.
“Gentleman Ödül Töreni” için hazırlıklara haftalar öncesinden başlandı. Gecede hiçbir ayrıntının atlanmamasına büyük özen gösterildi. Mekanın ve masaların süslemeleri Terim Events tarafından yapıldı. Ses sistemi, ışıklar ve gecede takdim edilen ikramlar alanlarında uzman profesyonel ekipler tarafından titizlikle hazırlandı. Fotoğraf çekimleri için de bu sene de konsepte uygun özel bir pano hazırlandı. Davetliler bu özel pano önünde objektiflere poz verdiler.
2019’UN GENTLEMANLARI VE ÖDÜLLERİ
EN KLASiK GENTLEMAN: Ahmet Öngün / GANTEK Yönetim Kurulu Başkanı
EN İNOVATİF MARKA: Hilmi Uytun / Häfele Türkiye ve Bölge Ülkeler İcra Kurulu Başkanı
EN GENTLEMAN LOJİSTİK ŞİRKETİ: Eyüp Bartık / Eyüp Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı
SANATA ADANMIŞ BİR ÖMÜR: Mevlut Akyıldız / Ressam
EN GENTLEMAN ŞEF: Aret Sahakyan / Şef
SOSYAL SORUMLULUK SAHİBİ GENTLEMAN: Prof. Dr. Mete Güngör
EN YENİLİKÇİ RESSAM: Ahmet Güneştekin
BEST HOTELIER: Tarek Mourad / Four Seasons Hotels Genel Müdürü
EN GENTLEMAN KALEM: Ertuğrul Özkök
EN SIRADIŞI GENTLEMAN: Erdinç Acar / Acarlar Şirketler Topluluğu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
EN İYİ KAPAK: Süleyman Orakçıoğlu / Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı
EN YATIRIMCI GENTLEMAN: Abdullah Kavukcu / Simit Sarayı İcra Kurulu Başkanı
GELECEK VADEDEN GENTLEMAN: Ozan Şener / Sera Group CEO'su
EN LÜKS MARKA: Sahir Erozan / Maça Kızı Otel Kurucu Ortağı
EN GENTLEMAN BAŞKAN: Fikret Orman / Beşiktaş Jimnastik Kulübü Başkanı
EN SIRA DIŞI GENTLEMAN: Levent Erden
KADIN ÖDÜLLERİ:
İNCİ AKSOY / Eğitim Kültür ve Araştırma Vakfı (EKAV) Yönetim Kurulu Başkanı
Mimar Melike Altınışık
Prof.Dr. DENİZ ÜLKE ARIBOĞAN
Selin Koyutürk ve Vildan Akay / Lyn Skincare
ONUR ÖDÜLLERİ
Mehmet Erbak / Uludağ İçecek Yönetim Kurulu Başkanı
Mustafa Başer / ABC Yönetim Kurulu Başkanı
Mustafa Süzer / Süzer Grup Onursal Başkanı.