Türkiye'nin 'Gentlemanları' ödüllerine kavuştu

22 Nisan 2019

İtalya’nın ünlü yayın grubu Classi Editori çatısı altında doğan, İspanya ve Belçika’nın ardından dünyada yayınlanmaya başlayan dördüncü ülke edisyonu olan Gentleman Türkiye’nin, her yıl geleneksel olarak düzenlenen balosu “Yılın Gentleman”larını bu yıl da bir araya getirdi. 18 Nisan Perşembe gecesi Zorlu Center’daki Raffles Otel'de gerçekleşen törende 2019 yılının “Gentleman”larına ödülleri takdim edildi. Pek çok seçkin davetlinin katıldığı muhteşem gecede Gentleman Dergisi’ne kapak olmuş işadamlarının yanı sıra iş dünyasının önde gelen pek çok ismi de yer aldı. DenizBank, Deniz GYO, Adler, Maserati, Sunseeker, Ducati by Arzum, Lyn Skincare ve NGN ise bu özel gecenin sponsorları arasında yer aldı.

“Gentleman Ödül Töreni” için hazırlıklara haftalar öncesinden başlandı. Gecede hiçbir ayrıntının atlanmamasına büyük özen gösterildi. Mekanın ve masaların süslemeleri Terim Events tarafından yapıldı. Ses sistemi, ışıklar ve gecede takdim edilen ikramlar alanlarında uzman profesyonel ekipler tarafından titizlikle hazırlandı. Fotoğraf çekimleri için de bu sene de konsepte uygun özel bir pano hazırlandı. Davetliler bu özel pano önünde objektiflere poz verdiler.

2019’UN GENTLEMANLARI VE ÖDÜLLERİ

EN KLASiK GENTLEMAN: Ahmet Öngün / GANTEK Yönetim Kurulu Başkanı

EN İNOVATİF MARKA: Hilmi Uytun / Häfele Türkiye ve Bölge Ülkeler İcra Kurulu Başkanı

EN GENTLEMAN LOJİSTİK ŞİRKETİ: Eyüp Bartık / Eyüp Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı

SANATA ADANMIŞ BİR ÖMÜR: Mevlut Akyıldız / Ressam

EN GENTLEMAN ŞEF: Aret Sahakyan / Şef

SOSYAL SORUMLULUK SAHİBİ GENTLEMAN: Prof. Dr. Mete Güngör

EN YENİLİKÇİ RESSAM: Ahmet Güneştekin

BEST HOTELIER: Tarek Mourad / Four Seasons Hotels Genel Müdürü

EN GENTLEMAN KALEM: Ertuğrul Özkök

EN SIRADIŞI GENTLEMAN: Erdinç Acar / Acarlar Şirketler Topluluğu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

EN İYİ KAPAK: Süleyman Orakçıoğlu / Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı

EN YATIRIMCI GENTLEMAN: Abdullah Kavukcu / Simit Sarayı İcra Kurulu Başkanı

GELECEK VADEDEN GENTLEMAN: Ozan Şener / Sera Group CEO'su

EN LÜKS MARKA: Sahir Erozan / Maça Kızı Otel Kurucu Ortağı

EN GENTLEMAN BAŞKAN: Fikret Orman / Beşiktaş Jimnastik Kulübü Başkanı

EN SIRA DIŞI GENTLEMAN: Levent Erden

KADIN ÖDÜLLERİ:

İNCİ AKSOY / Eğitim Kültür ve Araştırma Vakfı (EKAV) Yönetim Kurulu Başkanı

Mimar Melike Altınışık

Prof.Dr. DENİZ ÜLKE ARIBOĞAN

Selin Koyutürk ve Vildan Akay / Lyn Skincare

ONUR ÖDÜLLERİ

Mehmet Erbak / Uludağ İçecek Yönetim Kurulu Başkanı

Mustafa Başer / ABC Yönetim Kurulu Başkanı

Mustafa Süzer / Süzer Grup Onursal Başkanı.