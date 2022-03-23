Türkiye’nin ilk bireysel NFT sergisi Animal Babes’den eğitime destek

İSTANBUL (DÜNYA)

Henüz 28 yaşında olan iç mimar ve tasarımcı Eda Zamanpur, Animal Babes ile Türkiye’nin ilk bireysel NFT sergisini hayata geçirdi. 59 eserden oluşan sergide her bir NFT’nin satışından elde edilen gelirin yüzde 20’si Türkiye Eğitim Vakfı’na (TEV) burs olarak aktarılacak.

26 Mart’a kadar İstanbul Hazal Özkan Art Gallery’de gezilebilecek sergiyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Eda Zamanpur, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne sergiyi yetiştirmek için çok uğraştıklarını ve başardıklarını söylerken “Ben bir iç mimarım. Aynı zamanda geleneksel çalışan ve keşif sürecinde olan bir sanatçı adayıyım. Böyle bir NFT sergisini bu kadar kısa sürede tek başına hazırlamam mümkün değildi. Arkamda beni destekleyen ve bana inan bir ekiple bunu başardım.” dedi.

NFT sayesinde kısa zamanda sanattan daha fazla konuşulur olduğunu söyleyen Zamanpur, NFT’nin sanatçıların eserlerini duyurmak için önemli bir kapı açtığına dikkat çekti.

‘Kurbağa Kadın’ ilham verdi

Pek çok kadının yaşamında onları çok zorlayan hikayelerinin olduğunu söyleyen Zamanpur, koleksyionun hikayesini şöyle anlattı: “Ben de dahil bütün kadınların içinde onları zorlayan hikayeler var. Animal Babes’in ilk eskizlerini 2016 yılında çizmeye başladım. Çocukken bize anlatılan masallarda kadınların hep kendilerini belli kalıplara sokması gerektiği, hep bir erkek tarafından kurtarılmaya mecbur kaldığı mesajları veriliyor. Bir gün buna çok kızdım ve Kurbağa Prens masalından esinlenerek, öpüldüğünde prensese dönüşmeyen ‘Kurbağa Kadın’ eskizini çizdim. Ardından doğada güçlü gördüğüm hayvan yüzlerini de güçlü kadın duruşlarıyla birleştirip bu çalışmalarıma devam ettim ve 10 çıplak ana karakter oluşturdum. Karakalem ve yağlıboya çalışmalar yaparken eşim ve ortağım devreye girince, bunları bir NFT sergisine dönüştürdük. 59 Animal Babes oluşturduk ve sergiye sunduk. Bu karakterler artacak, yenileri gelecek.”

Aynı zamanda Silk&Cashmere CEO’su olan Eda Zamanpur’un eşi Ferhat Zamanpur da serginin gelirleriyle ilgili TEV’e verilen destek hakkında bilgi verdi. Serginin henüz altıncı gününde elde edilen toplam gelirle bir öğrenicinin bir yıllık eğitim bursunun sağlandığını ve bundan büyük gurur duyduklarını kaydeden Ferhat Zamanpur, “TEV’de bir Animal Babes Sanat Fonu oluşturuldu. Bu fon üzerinden düzenli olarak TEV’e bağışta bulunacağız. Her eserin satışından elde edilen gelirin yüzde 20’si burs olarak TEV’e aktarılıyor. Sadece 6 günlük satışta bir yıllık bursun karşılanması bizim için çok anlamlı. Birçok öğrenciye destek sağlamak istiyoruz.” ifadelerini kullandı.