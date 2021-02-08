Türkiye’nin ilk “C-S-I” kitabı “Olgularla Adli Tıp & Adli Bilimler” çıktı

Adli tıp, adli bilimler, hukuk, psikoloji, sosyal hizmet, çocuk gelişimi, kriminoloji, antropoloji, öğretmenlik, medya, polis ve jandarma gibi güvenlik birimlerini de içeren toplumun çok geniş bir alanında birlikte çalışmaya ve üretmeye gereksinim bulunuyor. Teorik bilgilerin havada uçuştuğu çağımızda bu bilgilerin adli bilimlerin uygulama alanına yansıması çok önemlidir. Eğitim ve öğretimin en önemli parçasını deneyimlerimiz ve uygulama alanları, yani “olgu temelli” yaklaşım belirliyor. Olgu, bilgiyi doğru kullanım, gelişim ve değişimin temeli olma yanında eğitim ve öğretimin ayrılmaz bir parçasıdır. Bu paradigma ile elinizde tutuğunuz “Olgularla Adli Tıp & Adli Bilimler” kitabının tıp fakültesi öğrencileri, adli tıp asistanları, adli tıp uzmanları, adli bilimlerin farklı alanlarında lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri başta olmak üzere tıp, hukuk, psikoloji, diş hekimliği, kriminoloji, sosyal hizmet, antropoloji gibi çok çeşitli adli bilimler alanında çalışanlara en son güncel literatür bilgileri yanında olgularla yeni perspektifler kazandıracak niteliktedir.

Editörlüğünü Prof. Dr. Halis Dokgöz’ün yaptığı Türkiye’nin ilk “C-S-I” kitabı “Olgularla Adli Tıp & Adli Bilimler” 167 yazar tarafından yazılmış olup 95 ilginç adli olgu çözümlemesinden oluşuyor. Kitapta Cinayet, İntihar, Trafik ve İş Kazaları, Çocuk İstismarı, Cinsel Şiddet, Cinsel İstismara Uğramış Çocukta Travma Onarımı, Beden Muayenesi, Kişilik Bozukluğunun Şiddet Davranışı ile İlişkisi, Ebeveyn Yabancılaştırma Sendromu, Yaş Tayini, Olay Yeri İnceleme, Munchausen By Proxy Sendromu, İşkence, Seri Tecavüz, İnsan Ticareti, Akran Zorbalığı, Uyku İlişkili Şiddet, Mayer-Rokitansky-Kuster-Hauser Sendromu, Akademide Mobbing, Beyaz Kod, Sağlık Hukuku, Bilirkişilik, İlaç Uygulama Hataları, Obezite Cerrahisine bağlı Malpraktis, Beslenmeyi Reddetme, Lokal Anestezi Uygulaması Sonrası Ölüm, Hirudoterapi, Madde Testinden Kaçış, Metil Alkole Bağlı Ölüm, Çapraz Tolerans, Adli Psikoloji, Adli Antropoloji, Adli Odontoloji, Adli Dilbilim, Adli Belge İncelemesi (Çek, Senet, Yazı, İmza vs), Ateşli Silah Yaralanmaları, Nitrogliserin Esaslı Dinamit İmhası, Yorgun Mermi, LPG Parlaması, Likit Petrol Gaz Tankı Patlaması, Ölüm Molası, Paket Vücut Sendromu, Maluliyet, Moleküler Otopsi, Ani Beklenmedik Şüpheli Ölümler gibi çok daha fazla olgu ve çözümlemeleri yer alıyor.