Türkiye'nin müze sayısı 467 adete ulaştı

09 Eylül 2020

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 2019 yılına ilişkin "Kültürel Miras İstatistikleri"ne göre, Türkiye genelinde müze sayısı, 2019'da bir önceki yıla göre yüzde 3,5 artarak 467'ye ulaşırken, Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı müze ve ören yeri ziyaretçi sayısı da yüzde 24,4 artışla 35 milyon 48 bin 417 oldu.

Buna göre, Türkiye genelinde müze sayısı geçen yıl 2018'e göre yüzde 3,5 artarak 467'ye çıktı. Bu müzelerin 199'u Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde, 268'i ise özel müze kategorisinde yer aldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı müzelerdeki eser sayısı, geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 2,2 azalarak 3 milyon 263 bin 251 oldu.

Bakanlığa bağlı müze ve ören yeri ziyaretçi sayısı da aynı dönemde yüzde 24,4 arttı ve 35 milyon 48 bin 417 oldu.

Türkiye'de geçen yıl bakanlığa bağlı ücretli müze ve ören yerlerini ziyaret edenlerin sayısı da bir önceki yıla göre yüzde 18,2 artış gösterdi. Bakanlığa bağlı ücretli müze ve ören yerlerini ziyaret edenlerin sayısı 2019'da 21 milyon 873 bin 822, bunların toplam ziyaretçiler içindeki payı yüzde 62,4 oldu. Ücret ödenmeyen müze ve ören yerlerini ziyaret edenlerin sayısı 13 milyon 174 bin 595, bunların toplam ziyaretçiler içindeki payı yüzde 37,6 olarak hesaplandı.

Özel müzelerin eser sayısı da ziyaretçisi de arttı

Özel müzelerde mevcut eser sayısı da söz konusu dönemde yüzde 3,1 artışla 408 bin 649 oldu. Bu müzelere gelen ziyaretçi sayısı da yüzde 30,3 artışla 16 milyon 258 bin 132E ulaştı.

Müzelerin sorumluluğundaki taşınmaz kültür varlıklarının sayısı ise geçen yıl 2018'ye göre yüzde 4 artarak 113 bin 137 oldu. Müzelerin sorumluluğu altındaki taşınmaz kültür varlıklarının en çok bulunduğu il 32 bin 68 ile İstanbul olurken, bu kenti 7 bin 393 taşınmaz kültür varlığıyla İzmir, 4 bin 585 taşınmaz kültür varlığıyla Muğla ve 4 bin 422 taşınmaz kültür varlığıyla Bursa takip etti.

Milli parkların sayısı 2019'da bir önceki yıla göre değişmezken, tabiat parkı sayısı yüzde 1,6 arttı. Aynı dönemde tabiat parkı alanında yüzde 0,4 artış oldu. Geçen yıl tabiat parkı sayısı 247'ye yükselirken, tabiat parkı alanı ise 106 bin 836 hektara yükseldi.

Tabiat anıtı sayısı da bu dönemde yüzde 3,6 artarak 116, tabiat anıtı alanı ise yüzde 25,4 yükselerek 9 bin 390 hektar oldu.

Kaynak: AA