Türkiye'ye gelen Arap turist sayısı geriliyor

Hamide HANGÜL

Bacasız sanayi turizmde son iki yılda Körfez ülke­lerinden gelen turist sa­yısı ‘Arap karşıtlığı söylemler’ nedeniyle azaldı. Kültür ve Tu­rizm Bakanlığı verilerinden ya­pılan belirlemelere göre, Ağustos 2022-Ağustos 2024 döneminde 6 Körfez ülkesinden gelen turist sayısı düşüş gösterirken, en faz­la gerileme Birleşik Arap Emir­liklerinden geldi. Buna göre, bu ülkeden söz konusu dönemde 25 bin 526 olan ziyaretçi sayısı 12 bin 782’ye geriledi. Böylelik­le ağustos ayları itibariyle son iki yılda yüzde 49,9, son bir yılda yüzde 39,58 düşüş yaşandı.

Bu ülkeyi Kuveyt, aynı dönem­de yüzde 49,9, son bir yılda yüz­de 34,92’lik düşüşle izlerken, ge­len turist sayısı da 94 bin 355’den 47 bin 184’e geriledi. Böylelik­le Ağustos 2022’den Ağustos 2024’e 47 bin 171 kişi azalış gös­terdi.

Suudi Arabistan’dan gelen turist sayısı da sırasıyla yüzde 29 ve yüzde 22,79 geriledi. Böy­lelikle Suudi Arabistan’dan 2022 Ağustos’ta 140 bin 223, Ağustos 2023’de 128 bin 841 ve Ağustos 2024’de 99 bin 484 turist gelir­ken, yine son iki yılın ağustos ay­ları itibariyle 40 bin 739 kişi azal­dı. Bu dönemde Bahreyn’den ge­len turist yüzde 22,1, Irak’tan yüzde 24,58 azaldı.

Katar’dan ise 2023 Ağustos’ta, 2022 Ağustos’a göre yüzde 53,50’lik yükseliş ora­nı, bu yıl ağustosta yerini yüzde 13,1 düşüşe bıraktı. Böylelikle Ağustos 2022’de 5 bin 768 olan Katar’dan gelen ziyaretçi sayısı, Ağustos 2023’te 8 bin 854’e, bu yıl ağustos ayında ise 7 bin 692’ye geriledi. Böylelikle son iki yılın ağustos aylarında 5 Körfez ülke­sinden gelen turist sayısı yakla­şık 143 bin kişi geriledi.

İranlı turist sayısında artış yaşanıyor

Diğer yandan ağustos ayların­da son bir yılda Yemen’den yüzde 34,8, Ürdün’den yüzde 37,3 aza­lırken, İran’dan yüzde 33,8 arta­rak 347 bin 128’e yükseldi. Bu yı­lın ilk 8 ayında ise Bahreyn’den gelen turist sayısı yüzde 6,24, Birleşik Arap Emirlikleri’nden (BAE) yüzde 28,02, Irak’tan yüz­de 15,25, Katar’dan yüzde 23,04, Kuveyt’ten yüzde 29,29 düşüş gösterdi.

Körfez ülkelerinde ge­rilemeye karşın turizm verile­ri, Asya’dan gelen ziyaretçilerde yükselişe işaret etti. Yine ağus­tos ayları itibariyle son iki yılda en fazla artış oranı Japonya ve Çin’den geldi. Buna göre, Ağus­tos 2022-Ağustos 2024’te Japon­ya’dan gelen turist sayısı yüzde 334,9 artışla 3 bin 723’den 16 bin 192’ye yükseldi. Çin Halk Cum­huriyeti’nden gelen turist sa­yısı da yüzde 292,9 artışla 9 bin 525’ten 37 bin 433’e çıkarken, son bir yıldaki artış oranı da yüzde 55,7 oldu. Aynı dönemde Filipin­ler’den gelen ziyaretçi sayısı 9 bin 778’den 12 bin 130’a yükseldi.