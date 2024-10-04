Türkiye'ye gelen Arap turist sayısı geriliyor
Türkiye’de ‘Arap karşıtlığı söylemler’ Arap turist sayısında gerilemeye neden oluyor. Bu yılın ilk 8 ayında 2022’nin aynı dönemine göre 5 Körfez ülkesinden gelen turist sayısı 441 bin 109 kişi azaldı.
Hamide HANGÜL
Bacasız sanayi turizmde son iki yılda Körfez ülkelerinden gelen turist sayısı ‘Arap karşıtlığı söylemler’ nedeniyle azaldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerinden yapılan belirlemelere göre, Ağustos 2022-Ağustos 2024 döneminde 6 Körfez ülkesinden gelen turist sayısı düşüş gösterirken, en fazla gerileme Birleşik Arap Emirliklerinden geldi. Buna göre, bu ülkeden söz konusu dönemde 25 bin 526 olan ziyaretçi sayısı 12 bin 782’ye geriledi. Böylelikle ağustos ayları itibariyle son iki yılda yüzde 49,9, son bir yılda yüzde 39,58 düşüş yaşandı.
Bu ülkeyi Kuveyt, aynı dönemde yüzde 49,9, son bir yılda yüzde 34,92’lik düşüşle izlerken, gelen turist sayısı da 94 bin 355’den 47 bin 184’e geriledi. Böylelikle Ağustos 2022’den Ağustos 2024’e 47 bin 171 kişi azalış gösterdi.
Suudi Arabistan’dan gelen turist sayısı da sırasıyla yüzde 29 ve yüzde 22,79 geriledi. Böylelikle Suudi Arabistan’dan 2022 Ağustos’ta 140 bin 223, Ağustos 2023’de 128 bin 841 ve Ağustos 2024’de 99 bin 484 turist gelirken, yine son iki yılın ağustos ayları itibariyle 40 bin 739 kişi azaldı. Bu dönemde Bahreyn’den gelen turist yüzde 22,1, Irak’tan yüzde 24,58 azaldı.
Katar’dan ise 2023 Ağustos’ta, 2022 Ağustos’a göre yüzde 53,50’lik yükseliş oranı, bu yıl ağustosta yerini yüzde 13,1 düşüşe bıraktı. Böylelikle Ağustos 2022’de 5 bin 768 olan Katar’dan gelen ziyaretçi sayısı, Ağustos 2023’te 8 bin 854’e, bu yıl ağustos ayında ise 7 bin 692’ye geriledi. Böylelikle son iki yılın ağustos aylarında 5 Körfez ülkesinden gelen turist sayısı yaklaşık 143 bin kişi geriledi.
İranlı turist sayısında artış yaşanıyor
Diğer yandan ağustos aylarında son bir yılda Yemen’den yüzde 34,8, Ürdün’den yüzde 37,3 azalırken, İran’dan yüzde 33,8 artarak 347 bin 128’e yükseldi. Bu yılın ilk 8 ayında ise Bahreyn’den gelen turist sayısı yüzde 6,24, Birleşik Arap Emirlikleri’nden (BAE) yüzde 28,02, Irak’tan yüzde 15,25, Katar’dan yüzde 23,04, Kuveyt’ten yüzde 29,29 düşüş gösterdi.
Körfez ülkelerinde gerilemeye karşın turizm verileri, Asya’dan gelen ziyaretçilerde yükselişe işaret etti. Yine ağustos ayları itibariyle son iki yılda en fazla artış oranı Japonya ve Çin’den geldi. Buna göre, Ağustos 2022-Ağustos 2024’te Japonya’dan gelen turist sayısı yüzde 334,9 artışla 3 bin 723’den 16 bin 192’ye yükseldi. Çin Halk Cumhuriyeti’nden gelen turist sayısı da yüzde 292,9 artışla 9 bin 525’ten 37 bin 433’e çıkarken, son bir yıldaki artış oranı da yüzde 55,7 oldu. Aynı dönemde Filipinler’den gelen ziyaretçi sayısı 9 bin 778’den 12 bin 130’a yükseldi.