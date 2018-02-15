'Türkler'in iyilik meleği' anısına belgesel

15 Şubat 2018

Dilek ESKİ BEZİRKAN

NEW YORK- Yıllarca ABD’de yaşayan Türkler’e verdiği büyük destek, ücretsiz tedavi, para yardımı gibi maddi ve manevi yaptığı iyilikler nedeniyle “Türkler’in iyilik meleği” olarak anılan beyin ve damar cerrahi Dr. Zeki Uygur belgesel ile anılıyor. Yönetmen Doğan Özmekik’in hazırladığı ve Nilüfer Özmekik’in senaryosunu yazdığı belgesel, New York’ta yapılacak özel gösterimle yerli ve yabancı seyircilerle buluşuyor.

Yönetmen Doğan Özmekik, 2012’de hayatını kaybeden Zeki Uygur ile vefatından önce tanışma şansını bulduklarını belirterek, “Çektiğimiz belgesel aslında bir Türk doktorunun hayatını anlatmak değildi. Türk kültür ve değerlerini korumak için mücadele eden, kendi ülke vatandaşlarını her zaman destekleyen ve yurtdışında yaşayan Türkler’in birlik ve beraberlik içinde olmaları için çabalayan bir doktorun hikayesiydi” dedi. Özmekik, belgeselde çocukluğundan başlayarak, doktorluğu seçisi, ailesi, ünlü tiyatrocu ve kardeşi Nejat Uygur ile olan ilişkileri, New York’a gelişi, kariyerinde yaşadıklarının kendi ağzından ve yakın dostları tarafından anlatıldığını ifade etti.

Al Pacino ve Zeki Uygur

ABD’ye ilk geldikleri 2011 yılında “Beyin Göçü” başlığı altında Amerikan Türk toplumunun sayılı, başarılı, Türk kültürünü yurt dışında başarıyla temsil eden kişilerin belgesel serilerini yapmayı hedeflediklerini anlatan Özmekik, bu nedenle Zeki Uygur’un belgesel çalışmasının gündeme geldiğini söyledi. Özmekik, kendisiyle yaptıkları görüşme sırasında başrolünde Al Pacino’nun oynadığı Sidney Lumet’in ünlü filmi “Serpiço”da baş karakterin hayatını kurtaran doktor olarak isminin geçmesi, bunun yanında Türk toplumuna verdiği destek, saygınlığı, Türk hastalarını ücretsiz tedavi etmesinin ötesinde, ihtiyaç duyan hastalarına cebinden para verip, destek olması gibi birbirinden renkli hikayelere şahit olduklarını ifade etti.

Young Turks

D. Zeki Uygurun aynı zamanda Türk kültür ve değerlerin korunması, yeni nesillere aktarılması, ABD”de yaşayan Türkler arasında birlik ve beraberliğin sağlanması amacıyla kurduğu “Young Turks” ün de belgeselde yer aldığını ifade eden Özmekik, şöyle devam etti:

“Zeki bey ya da bizim için doğru şekilde ifade etmemiz gerekirse; sevgili Zeki Amca ile belgesel çekimleri son derece keyifli geçmişti. Bizi 1960’li yıllarda başlayıp, günümüze devam eden birbirinden renkli , eğlenceli, kimi zaman düşündürücü, kimi zaman hüzün dolu ama kendi hayatımızda dersler yakalayabileceğimiz çok güzel bir yolculuğa çıkarttı. O’nunla geçirdiğimiz zaman gerçekten bizler için çok kıymetliydi. Çektiğimiz belgesel aslında bir Türk doktorunun hayatını anlatmak değildi. Türk kültür ve değerlerini korumak için mücadele eden, kendi ülke vatandaşlarını her zaman destekleyen ve yurt dışında yaşayan Türklerin birlik ve beraberlik içinde olmaları için çabalayan bir doktorun hikayesiydi. Hatta her şeyden önce nasıl onur duyulacak bir insan olmanın, herkesin sevgisini yaptığı iyiliklerle kazanan, gerçek bir iyilik meleğinin belgeseliydi.”