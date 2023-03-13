Tüyap, iki fuarla Belgrad’a damga vurdu

Kerim ÜLKER

Türk firmaları için Avrupa’da yeni bir üretim üssü haline gelen Sırbistan’da fuarcılık için ilk adımı da sektörün öncü şirketlerinden Tüyap attı.

Başkent Belgrad’da International Trade Fair (ITF) adıyla şirket kuran Tüyap Fuarcılık Grubu, ilk organizasyonunu da gerçekleştirdi. 8-11 Mart tarihlerinde Belgrad Fuar Merkezi’nde eş zamanlı olarak gerçekleşen All4Wood ve WindoShow Fuarları’nı düzenleyerek Balkanlar’a giren Tüyap’ın organizasyonlarıyla orman ürünleri, MDF, yonga levha, parke, mobilya yan sanayi ile birlikte pencere, kapı, cam ürünleri de Sırbistan’da ilk kez vitrine çıkmış oldu.

Fuarlarda, Türkiye ihracatına çok büyük katkılar sağlayan ağaç işleme endüstrisinin ve pencere-kapı- cam endüstrisinin teknolojiler ile üretilmiş ürünleri yer aldı. Fuarlar, her iki sektörü şemsiyesinde buluşturan Ağaç İşleme Makine Sanayicileri Derneği (AİMSAD) ve Mobilya Aksesuar Sanayicileri Derneği (MAKSDER) iş birliğinde gerçekleşti.

All4Wood’da ve WindoShow’da toplam 126 katılımcı şirketin yer aldığı etkinlikle ilgili konuşan Tüyap Fuarcılık Grubu İcra Kurulu Başkanı Zeynep Ünal Öztop, "Belgrad Fuar Merkezi’nde hazırlayacağımız ihtisas fuarları sayesinde dünya fuar endüstrisi rekabeti içinde ülkemiz fuarcılık çabalarının güçlü bir düzeye erişmesinde 44 yıla yaklaşan emeğimiz ile ülkemiz ekonomisine katkı sağlamayı amaçlıyoruz.

Ayrıca ülkemizin yeni ihracat hedefleri çerçevesinde Balkan coğrafyasındaki pozisyonunu güçlendirmeyi, karşılıklı ticareti daha verimli ve güçlü bir boyuta taşıyabilmeyi hedefliyoruz. Belgrad’daki yapılanmamızla Türk firmalarının yurt dışı açılımını destekleme, ihracat bağlantılarına katkı sağlama misyonumuzu bir adım öteye taşıdık” ifadelerini kullandı.

Balkanlar ve Doğu Avrupa’dan alım heyetleri geldi

Kuzey Makedonya, Bosna Hersek, Yunanistan, Bulgaristan, Romanya, Macaristan, Hırvatistan, Slovakya, Slovenya, Arnavutluk, Polonya ve Sırbistan olmak üzere 12 ülkeden katılımcı ve alım heyetlerinin fuarda yer aldığını ifade eden Öztop, “Sırbistan Belgrad’da açtığımız şirketimiz de yeni ihracat potansiyelleri oluşturarak aynı amaca hizmet edecek, ülkemizden şirketlerin yurt dışına açılmasına ve iş hacimlerini büyütmelerine katkı sağlayacak” dedi.