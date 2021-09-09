Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali 13 Eylül’de başlıyor

ADANA - Bu yıl 13-18 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek, 28’inci Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali’nin içeriği basın toplantısı ile duyuruldu. Toplantıya Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Atın Koza Film Festivali Yürütme Kurulu Başkanı Menderes Samancılar, Festival Yürütme Kurulu Üyesi Nebil Özgentürk, Yapımcı-Yönetmen Abdurrahman Keskiner ile ilgililer katıldı.

Festival tanıtım filmi ve yarışma film jeneriklerinin gösterildiği toplantıda konuşan Başkan Zeydan Karalar, “Ülkemizde çekilen filmlere konu, mekan ve insan kaynağı ile hem ev sahipliği yapan hem de film endüstrisinin ülkemizdeki gelişiminde tarihten günümüze söz sahibi olmuş Adana’mızın bu eşsiz envanterinin tanınmasında önemli katkıları olan Altın Koza Film Festivali’nin bu yıl 28’incisini gerçekleştiriyor olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Pandemi koşularında tüm gerekli önlemleri alarak ara vermeden düzenlemenin, Türk Sineması’nın güçlenmesi için harcadığımız çabayı sürdürmenin gayreti içindeyiz” dedi. Başkan Zeydan Karalar bu yıl festivali halkın ayağına götüreceklerini belirterek, ilçelerin birçoğunda festivalin gösterimleri ve bazı etkinlikleri olacağını açıkladı. Karalar, konuşmasında Altın Koza Film Festivali’nde büyük emeği olan Prof. Dr.Kadir Beycioğlu’nun bir süre önce hayatını kaybetmesinin üzüntüsünü yaşadıklarını kaydetti.

Festivalde neler var?

-Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması

-Uluslararası Kısa Film Yarışması, Ulusal Öğrenci Filmleri Yarışması ve Adana Kısa Film Yarışması

-7 gün boyunca Seyhan Nehri üzerinde gondolda film gösterimleri. Başta Karataş, Ceyhan ve Kozan olmak üzere çok sayıda ilçede film gösterimleri.

-İlçelerde gezici sinema etkinlikleri ve yazlık sinemalarda film gösterimleri

-Sergiler, çalıştaylar, atölyeler ve sinema turları

Festival ödülleri

-Festivalin Onur Ödülleri; Şerif Sezer, Haluk Bilginer ve Yavuz Turgul’a veriliyor.

-Festivalin Orhan Kemal Emek Ödülleri; Eserleriyle Türk Sineması’nın gelişim sürecine vermiş oldukları değerli katkılarından dolayı; 5 Altın Portakal ve pek çok ödülün sahibi görüntü yönetmeni Ertunç Şenkay ile sinema ve kültür hayatımızın “Sevin Ablası”, çevirmen, yayıncı, film eleştirmeni, muhabir, spor yazarı, radyocu ve televizyon programcısı Sevin Okyay’a verilecek.