Uluslararası Hrant Dink Ödülü sahiplerini buldu

Uluslararası Hrant Dink Ödülü, bu yıl da Hrant Dink’in doğum günü olan 15 Eylül’de düzenlenen törenle sahiplerini buldu. 2026 yılı ödülleri, doğa ve yaşam savunucusu Süheyla Doğan ile Filistinli hukukçu ve insan hakları savunucusu Raji Sourani’ye verildi.

Törenin sunuculuğunu Şebnem Hassanisoughi yaptı. Gecede Maral Ayvaz, Ari Barokas ve Sasa Serap da müzik performanslarıyla sahne aldı.

Uluslararası Hrant Dink Ödülü; ayrımcılık, ırkçılık ve şiddetten uzak, daha özgür ve adil bir dünya için mücadele eden, bu amaç doğrultusunda kişisel risk üstlenen, kalıplaşmış düşünceleri sorgulayan ve barışçıl bir dil benimseyen kişi ve kurumlara veriliyor.

Sourani: Bu ödül mağdurlara ve hayatta kalanlara aittir

Ödülün bu yılki sahiplerinden Raji Sourani, törende yaptığı konuşmada şunları söyledi:

“Bu ödül, hakikatin önemli olduğuna ve bir gün adaletin galip geleceğine inandıkları için, bize güvenerek, yaşamlarının en acı anlarını anlatarak tanıklıklarını bizimle paylaşan mağdurlara ve hayatta kalanlara aittir.

Bu ödül, halklarının yaşadıkları acı ve ıstırabın silinmesine veya normalleştirilmesine izin vermeyi reddeden gazeteciler, doktorlar, insani yardım çalışanları ve kurtarma ekipleri dahil olmak üzere Filistin toplumun tüm kesimlerine aittir. Ve bu ödül, Filistin’de ve Filistin’in ötesinde, uluslararası hukukun milliyet, ten rengi veya ırk ayrımı gözetmeksizin herkesi eşit biçimde koruması gerektiğinde ısrar etmeyi sürdüren herkese aittir.”

Doğan: Umudumuzu büyütüyoruz

Süheyla Doğan ise konuşmasında mücadelesini sürdüreceğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Umudumuzu büyütüyoruz…Umuttan başka şansımız olmadığını ve güzel günlerin geleceğini biliyoruz… Ve ben de bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da eşitlikçi, adil, laik ve ekolojik bir yaşam için tüm varlığımla, inancımla, sevgimle, umudumla mücadele etmeye devam edeceğim.”

Her yıl biri Türkiye’den, diğeri Türkiye dışından olmak üzere iki kişi veya kuruma verilen ödül kapsamında, farklı alanlarda faaliyet gösteren çok sayıda kişi ve inisiyatif de “Işıklar” başlığı altında anıldı.