Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı başladı

ERAY ŞEN/ADANA

Bu yıl 9'uncusu düzenlenen "Nisan’da Adana’da-Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı" Sheraton Adana Oteli’nde yapılan açılış toplantısıyla başladı. Toplantıda konuşan Adana Valisi Süleyman Elban, karnaval gibi büyük organizasyonları düzenlemenin zor bir iş olduğuna dikkat çekerek, “Binlerce insanı bir araya getirmek gerçekten maharet isteyen bir konu. Adana Portakal Çiçeği Karnavalı tam 9 yıldır bunu başardı. Bu gurur Adana halkınındır. Görüyoruz ki son 10 yılda Adana bir karnavallar, festivaller şehrine dönüştü ve bu Adana’ya çok yakıştı. Adana’nın insanı içine çeken müthiş bir enerjisi var. Her gelen konuğumuz bunu hissediyor ve kentimizden ayrılırken bir daha gelmek için sabırsızlanıyor.” ifadelerini kullandı.

"Kazanılan bu değere Adanalıların sahip çıkması önemli"

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar da,“Adanamız bir güzellikler diyarıdır. Hele nisan ayı geldiğinde bir başka güzel. Kazanılan bu değere Adanalıların sahip çıkması önemlidir. Çünkü bu karnavalı daha da ileriye taşıyacaktır.” dedi.

"Karnaval gelecek sene muhteşem olacak"

Nisan’da Adana’da Komitesi Başkanı Ali Haydar Bozkurt ise, Portakal Çiçeği Karnavalı’nın artık bir marka haline geldiğini ve bu değerin hep birlikte yaratıldığını söyledi. Halkın bu yıl 9’uncusu düzenlenen karnavala ilk günden itibaren sahip çıktığini belirten Buzkurt, "Siyaset dışı, kimseyi ötekileştirmeyen, dostluk ve kardeşlik ortamını sağlayan Türkiye’nin ilk ve tek sokak karnavalına sahip olmak gurur verici. Öylesine tanındı ki dünyanın dört bir yanından performans sanatçıları etkinlik yapmak istiyor. Bunda en büyük paye Adana halkınındır. Karnaval moral ve motivasyonun yanında kente de ekonomik anlamda büyük katkı yaptı. Bir turizm hareketine dönüştü. Kentimizin güzel enerjisiyle bu karnaval çok daha farklı yerlere gelecek. Gelecek yıl şartlar elverdiği takdirde karnavalımız gelecek yıl muhteşem olacak.” şeklinde konuştu.

Türkiye’nin en büyük dijital etkinliği olmaya aday

Pandemi nedeniyle bu yıl #KarnavalOnline adıyla dijital olarak düzenlenen karnaval, dijital alanda da Türkiye’nin en büyük etkinliği olmaya aday. 1 Nisan’da başlayan ve 4 Nisan Pazar gününe kadar sürecek karnaval birçok içerik hazırlandı. Nisan’da Adana’da - 9’uncu Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı’nın 3 Nisan Cumartesi günkü açılış töreni ve konser bu yıl pandemi koşullarından dolayı arabaların içerisinde izlenecek.

TÜYAP Fuar Merkezi’nde kurulacak sahnedeki şölen arabaların içinden olduğu gibi nisandaadanada.com'dan da izlenebilecek. Canlı olarak yayınlanacak ‘Arabalı Konser’ etkinliğinde Çukurova Symphonic Project eşliğinde Zuhal Olcay, Yeni Türkü, Sena Şener ve Adamlar Grubu sahne alacak.