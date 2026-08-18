UNESCO Dünya Mirası’nın merkezinde İstanbul olacak
Türkiye’nin dönem başkanlığında İstanbul’da düzenlenecek UNESCO Dünya Miras Komitesi’nin 49. Dönem Toplantısı için hazırlıklar başladı. Organizasyon kapsamında uluslararası basının İstanbul’a çekilmesi, Türkiye’nin kültürel mirasının tanıtılması ve geniş kapsamlı yan etkinlikler düzenlenmesi planlanıyor.
Türkiye'nin dönem başkanlığında 2027'de İstanbul'da gerçekleştirilecek UNESCO Dünya Miras Komitesi'nin 49. Dönem Toplantısı'na yönelik hazırlık çalışmaları başladı. Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Başkanı Prof. Dr. M. Öcal Oğuz ile bir araya gelerek organizasyonun hazırlıklarını masaya yatırdı. Ersoy, Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek toplantının Dünya Miras Sözleşmesi'nin uygulanmasına yönelik uluslararası işbirliğinin daha da güçlendirilmesine ve ortak mirasın korunmasına ilişkin yeni yaklaşımların geliştirilmesine önemli katkılar sunacağını belirtti. Organizasyondan ulaşıma, iletişim çalışmalarından yan etkinliklere kadar hazırlık sürecinin ana başlıklarının değerlendirildiği toplantıda Ersoy, Türkiye'nin ev sahipliğini güçlü bir tanıtım fırsatına dönüştürecek çalışmalar için talimat verdi.
Uluslararası basın ve tanıtım çalışmaları öne çıkacak
Toplantı hazırlıklarının vakit kaybedilmeden başlatılmasını isteyen Ersoy, organizasyonun teknik ve operasyonel süreçlerinin bu alanda deneyimli profesyonel ekiplerle yürütülmesi gerektiğini belirterek, hazırlıkların bütün unsurlarının aynı yapı içinde koordine edilmesi gerektiğine işaret etti. Ersoy, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansının (TGA) da sürece dahil edilerek organizasyon hazırlıklarının profesyonel bir şekilde tamamlanacağını kaydetti. Toplantı için ihtiyaç duyulacak altyapının oluşturulabileceğini belirten Ersoy, UNESCO Dünya Miras Merkezinden iletilecek koşulların incelenerek ihtiyaçların net biçimde ortaya konulmasını istedi. Bakan Ersoy, organizasyonun internet altyapısı ve diğer teknik çalışmalarının da profesyonel ekipler tarafından hazırlanarak işler hale getirilmesi gerektiğine işaret etti. Toplantının gerçekleştirileceği mekana ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Bakan Ersoy, ihtiyaç duyulan salon ve toplantı alanlarının İstanbul’daki mevcut imkanlarla karşılanabileceğini ifade etti. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, UNESCO ekipleriyle doğrudan ve hızlı iletişim kurulmasının önemine dikkati çekerek, sürecin aksaklığa meydan verilmeden yürütülmesi gerektiğini vurguladı.
Dünya basını İstanbul'a çekilecek
Bakan Ersoy, Dünya Miras Komitesi Toplantısı’nın oluşturacağı uluslararası ilgiden Türkiye'nin tanıtımı için güçlü biçimde yararlanılması gerektiğini vurguladı. Uluslararası basının toplantıya ilgisinin Türkiye'nin kültürel mirasının dünyaya anlatılması için değerlendirilmesini isteyen Ersoy, Türkiye'ye ilişkin tanıtım çalışmalarının yapılması, basının ilgisini çekecek içeriklerin oluşturulması gerektiğini belirtti. Toplantının, yalnızca bir organizasyon olarak görülmemesi gerektiğini vurgulayan Ersoy, Türkiye'nin de kendi kültürel mirasının ve bu mirasın korunması ile tanıtımına ilişkin çalışmaların anlatılabileceği daha özel etkinliklerin düzenlenmesi yönünde çalışılmasını istedi.
Aksaklık yaşanmaması için işbirliği yapılacak
Bakan Ersoy, hazırlıkların erkenden tamamlanmasının önemine değinerek, ulaşım ve organizasyon süreçleri ele alınırken çalışmalara gecikmeden başlanması gerektiğini aktardı. Toplantıya katılacak heyetlerin ulaşımı ve İstanbul’daki hareketliliğine ilişkin hazırlıklara da değinen Ersoy, kurumlarla işbirliği içerisinde çalışılmasının önemine değindi. İstanbul'un ev sahipliğinde 2027'de gerçekleştirilecek 49. Dönem Dünya Miras Komitesi Toplantısı için hazırlıkların geniş bir organizasyon yapısıyla yürütülmesi planlanıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünce hazırlanan çalışma kapsamında, Dünya Miras Merkezi tarafından anlaşma metni ile Gereklilikler Beyanı'nın iletilmesinin ardından ilgili kurumlarla istişare toplantısı düzenlenmesi ve görev dağılımına ilişkin protokol imzalanması öngörülüyor. Hazırlıklar için oluşturulacak görev gücünde Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansının yanı sıra Dışişleri Bakanlığı, İstanbul Valiliği, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı, UNESCO Türkiye Milli Komisyonu ve ilgili idarelerin yer alması planlanıyor.
Türkiye’nin Dünya Mirasına özel sayı
Komite toplantısına paralel gerçekleştirilecek Dünya Mirasına özel yan etkinlikler de hazırlıkların önemli ayaklarından birini oluşturacak. Yan etkinliklerin taraf devletlere, UNESCO'ya, danışma organlarına, sivil toplum kuruluşlarına, uzmanlara ve diğer kuruluşlara projelerini sunma, deneyimlerini paylaşma ve Dünya Mirası ile ilgili girişimlerini tanıtma imkanı sağlaması öngörülüyor.
TÜYEK portalında 485 bin eser erişime açıldı
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığının (TÜYEK) dijitalleştirme çalışmaları kapsamında 485 bin yazma ve nadir matbu eserin araştırmacıların erişimine sunulduğunu bildirdi. Paylaşımında portalın güncel kullanım verilerine ilişkin bilgi veren Ersoy, şunları kaydetti: “Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığımızın uluslararası standartlarda yürüttüğü dijitalleştirme çalışmalarıyla 485 bin yazma ve nadir matbu eseri dünyanın en büyük yazma eser portalında araştırmacıların ve meraklıların istifadesine sunuyoruz. 30 bini aşkın üyeye ulaşan portalımız bugüne kadar 1 milyon 366 bin kez ziyaret edildi. Eser görüntüleme sayısı 5 milyon 863 bin, görüntülenen sayfa sayısı 15 milyon 435 bin, indirilen sayfa sayısı ise 1 milyon 603 bini aştı. Her bir eseri konservasyon uzmanlarımızın gözetiminde, fiziksel bütünlüğüne zarar vermeden yüksek çözünürlükte dijitalleştiriyor, uluslararası standartlarda hazırlanan bibliyografik kayıtlarıyla erişime açıyoruz. Böylece eserlerimizi afetlere ve zamanın yıpratıcı etkilerine karşı korurken kullanım kaynaklı yıpranmanın da önüne geçiyoruz. Yapay zeka dahil yeni teknolojilerin sunduğu imkanlardan yararlanarak dijital kültür hazinemizi geliştirmeyi sürdüreceğiz."