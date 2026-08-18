UNESCO Dünya Mirası’nın merkezinde İstanbul olacak

Türkiye'nin dönem baş­kanlığında 2027'de İs­tanbul'da gerçekleşti­rilecek UNESCO Dünya Mi­ras Komitesi'nin 49. Dönem Toplantısı'na yönelik hazırlık çalışmaları başladı. Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Tu­rizm Bakanı Mehmet Nuri Er­soy, UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Başkanı Prof. Dr. M. Öcal Oğuz ile bir araya ge­lerek organizasyonun hazır­lıklarını masaya yatırdı. Ersoy, Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek toplantının Dünya Miras Sözleşmesi'nin uygulanmasına yönelik ulusla­rarası işbirliğinin daha da güç­lendirilmesine ve ortak mira­sın korunmasına ilişkin yeni yaklaşımların geliştirilmesine önemli katkılar sunacağını be­lirtti. Organizasyondan ulaşı­ma, iletişim çalışmalarından yan etkinliklere kadar hazırlık sürecinin ana başlıklarının de­ğerlendirildiği toplantıda Er­soy, Türkiye'nin ev sahipliğini güçlü bir tanıtım fırsatına dö­nüştürecek çalışmalar için ta­limat verdi.

Uluslararası basın ve tanıtım çalışmaları öne çıkacak

Toplantı hazırlıklarının vakit kaybedilmeden başlatılmasını isteyen Ersoy, organizasyonun teknik ve operasyonel süreçle­rinin bu alanda deneyimli pro­fesyonel ekiplerle yürütülmesi gerektiğini belirterek, hazırlık­ların bütün unsurlarının aynı yapı içinde koordine edilmesi gerektiğine işaret etti. Ersoy, Türkiye Turizm Tanıtım ve Ge­liştirme Ajansının (TGA) da sü­rece dahil edilerek organizas­yon hazırlıklarının profesyonel bir şekilde tamamlanacağını kaydetti. Toplantı için ihtiyaç duyulacak altyapının oluştu­rulabileceğini belirten Ersoy, UNESCO Dünya Miras Mer­kezinden iletilecek koşulların incelenerek ihtiyaçların net bi­çimde ortaya konulmasını iste­di. Bakan Ersoy, organizasyo­nun internet altyapısı ve diğer teknik çalışmalarının da pro­fesyonel ekipler tarafından ha­zırlanarak işler hale getirilmesi gerektiğine işaret etti. Toplan­tının gerçekleştirileceği meka­na ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Bakan Ersoy, ihti­yaç duyulan salon ve toplantı alanlarının İstanbul’daki mev­cut imkanlarla karşılanabilece­ğini ifade etti. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, UNESCO ekipleriyle doğrudan ve hızlı iletişim kurulmasının önemine dikkati çekerek, sü­recin aksaklığa meydan veril­meden yürütülmesi gerektiğini vurguladı.

Dünya basını İstanbul'a çekilecek

Bakan Ersoy, Dünya Mi­ras Komitesi Toplantısı’nın oluşturacağı uluslararası ilgi­den Türkiye'nin tanıtımı için güçlü biçimde yararlanılma­sı gerektiğini vurguladı. Ulus­lararası basının toplantıya il­gisinin Türkiye'nin kültürel mirasının dünyaya anlatılma­sı için değerlendirilmesini is­teyen Ersoy, Türkiye'ye iliş­kin tanıtım çalışmalarının yapılması, basının ilgisini çe­kecek içeriklerin oluşturul­ması gerektiğini belirtti. Top­lantının, yalnızca bir organi­zasyon olarak görülmemesi gerektiğini vurgulayan Ersoy, Türkiye'nin de kendi kültürel mirasının ve bu mirasın ko­runması ile tanıtımına ilişkin çalışmaların anlatılabileceği daha özel etkinliklerin düzen­lenmesi yönünde çalışılması­nı istedi.

Aksaklık yaşanmaması için işbirliği yapılacak

Bakan Ersoy, hazırlıkların erkenden tamamlanmasının önemine değinerek, ulaşım ve organizasyon süreçleri ele alı­nırken çalışmalara gecikme­den başlanması gerektiğini aktardı. Toplantıya katılacak heyetlerin ulaşımı ve İstan­bul’daki hareketliliğine ilişkin hazırlıklara da değinen Ersoy, kurumlarla işbirliği içerisin­de çalışılmasının önemine de­ğindi. İstanbul'un ev sahipli­ğinde 2027'de gerçekleştirile­cek 49. Dönem Dünya Miras Komitesi Toplantısı için ha­zırlıkların geniş bir organi­zasyon yapısıyla yürütülmesi planlanıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğün­ce hazırlanan çalışma kapsa­mında, Dünya Miras Merkezi tarafından anlaşma metni ile Gereklilikler Beyanı'nın ile­tilmesinin ardından ilgili ku­rumlarla istişare toplantısı düzenlenmesi ve görev dağı­lımına ilişkin protokol imza­lanması öngörülüyor. Hazır­lıklar için oluşturulacak görev gücünde Kültür ve Turizm Ba­kanlığı ile Türkiye Turizm Ta­nıtım ve Geliştirme Ajansının yanı sıra Dışişleri Bakanlığı, İstanbul Valiliği, İstanbul Bü­yükşehir Belediye Başkanlığı, UNESCO Türkiye Milli Ko­misyonu ve ilgili idarelerin yer alması planlanıyor.

Türkiye’nin Dünya Mirasına özel sayı

Komite toplantısına paralel gerçekleştirilecek Dünya Mi­rasına özel yan etkinlikler de hazırlıkların önemli ayakla­rından birini oluşturacak. Yan etkinliklerin taraf devletle­re, UNESCO'ya, danışma or­ganlarına, sivil toplum kuru­luşlarına, uzmanlara ve diğer kuruluşlara projelerini sun­ma, deneyimlerini paylaşma ve Dünya Mirası ile ilgili giri­şimlerini tanıtma imkanı sağ­laması öngörülüyor.

TÜYEK portalında 485 bin eser erişime açıldı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığının (TÜYEK) dijitalleştirme çalışmaları kapsamında 485 bin yazma ve nadir matbu eserin araştırmacıların erişimine sunulduğunu bildirdi. Paylaşımında portalın güncel kullanım verilerine ilişkin bilgi veren Ersoy, şunları kaydetti: “Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığımızın uluslararası standartlarda yürüttüğü dijitalleştirme çalışmalarıyla 485 bin yazma ve nadir matbu eseri dünyanın en büyük yazma eser portalında araştırmacıların ve meraklıların istifadesine sunuyoruz. 30 bini aşkın üyeye ulaşan portalımız bugüne kadar 1 milyon 366 bin kez ziyaret edildi. Eser görüntüleme sayısı 5 milyon 863 bin, görüntülenen sayfa sayısı 15 milyon 435 bin, indirilen sayfa sayısı ise 1 milyon 603 bini aştı. Her bir eseri konservasyon uzmanlarımızın gözetiminde, fiziksel bütünlüğüne zarar vermeden yüksek çözünürlükte dijitalleştiriyor, uluslararası standartlarda hazırlanan bibliyografik kayıtlarıyla erişime açıyoruz. Böylece eserlerimizi afetlere ve zamanın yıpratıcı etkilerine karşı korurken kullanım kaynaklı yıpranmanın da önüne geçiyoruz. Yapay zeka dahil yeni teknolojilerin sunduğu imkanlardan yararlanarak dijital kültür hazinemizi geliştirmeyi sürdüreceğiz."