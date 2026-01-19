Ünlü modacı Valentino Garavani hayatını kaybetti

Valentino Garavani'ye ait olan vakıfın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda İtalyan moda tasarımcısının hayatını kaybettiği belirtildi. Vakıf yaptığı açıklamada, “Valentino Garavani, bugün Roma’daki konutunda, sevdiklerinin yanında hayata veda etti” ifadeleri kullanıldı.

1932 yılında İtalya’nın kuzeyindeki Voghera kasabasında doğan, kamuoyunda genellikle yalnızca adıyla tanınan Valentino, Paris’teki haute couture atölyelerinde mesleğini öğrendikten sonra 1959 yılında Roma’da kendi markasını kurdu. Kariyerinin ilk yıllarında, zamanla onun imzası hâline gelecek olan ve moda dünyasında “Valentino kırmızısı” olarak anılan zengin, parlak kırmızı tonundaki elbiseleriyle ün kazandı.