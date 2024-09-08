Ünlü Yahudi yönetmen ödülünü Gazze'ye adadı

İtalya'nın Venedik kentine bağlı Lido Yarımadası'nda 28 Ağustos'ta başlayan 81. Uluslararası Venedik Film Festivali dün gösterişli bir törenle sona erdi.

Festivalde büyük ödül olan Altın Aslan'a "The Room Next Door" filmi ile İspanyol yönetmen Pedro Almodovar layık görülürken, geceye "Gazze" damgasını vurdu. Festivalde gelecek vadeden yönetmenlere verilen "Geleceğin Aslanı" ödülü ise "Familiar Touch" filminin ABD'li yönetmeni Sarah Friedland'a verildi.

Aynı zamanda Yahudi olan yönetmen, ödül alırken yaptığı konuşmasıyla geceye damga vurdu. Friedland, "Bu ödülü İsrail'in Gazze'deki 336. gününde ve işgalinin 76. yılında kabul ediyorum" ifadelerini kullandı.

Konuşmasını "Kurtuluş mücadelelerinde Filistin halkıyla dayanışma içinde olduğunu" dile getirerek tamamlayan Friedland dakikalarca alkışlandı.