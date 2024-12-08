Ünlü yönetmen Şerif Gören hayatını kaybetti

Son dakika gelişmesi...1982'de Yol filmi ile Cannes Film Festivali'nde 'Altın Palmiye' kazanan ünlü Şerif Gönen, 22 Kasım’da evindeki merdivenlerden düşerek başını yere çarpmış, kalbi durmuştu. Ambulansta kalbi yeniden çalıştırılan Gönen, Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde entübe edilerek tedbir amaçlı olarak uyutulmuştu.

Ünlü yönetmenden bugün acı haber geldi. Şerif Gören hayatını kaybetti.

Şerif Gören kimdir?

Gören, Yılmaz Güney’in senaryosunu yazdığı Altın Palmiye’li ‘Yol’ başta olmak üzere, ‘Kurbağalar’, ‘Yılanların Gücü’, ‘Sen Türkülerini Söyle’, ‘Almanya Acı Vatan’, ‘Endişe’, ‘Deprem’, ‘Katırcılar’, ‘Amerikalı’, ‘Derman’, “Gelincik’, ‘On Kadın’, ‘Nehir’, ‘Tomruk’, ‘Firar’, ‘Herhangi Bir Kadın’ın da aralarında bulunduğu pek çok klasik filmimizin yönetmenliğini yapmıştı.

En son 2011 yılında ‘ Ay Büyürken Uyuyamam’ filmini çeken Gören’in en önemli özelliklerinden biri toplumsal sorunları sıcağı sıcağına sinemada işlemesi. Bunun için toplumsal gerçekçiliğin öncü sinemacılarından biri oldu. 12 Eylül askeri darbesinin etkisinin hala hissedildiği dönemde askerlere sinemada ilk bayrak açan yönetmen de o olmuş ve ‘Sen Türkülerini Söyle’ filmini çekmişti.