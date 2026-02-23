Usta öykücü Necati Tosuner hayatını kaybetti

İnsanın iç dünyasını, yalnızlığını ve modern hayatın kırılganlıklarını anlatan, öykü, roman, deneme ve çocuk kitabı türlerinde birçok eser veren usta yazar Necati Tosuner 82 yaşında hayata veda etti.

Günışığı Kitaplığı'ndan Necati Tosuner vefatına ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"1944 Ankara doğumlu usta yazarımız Necati Tosuner, bir süredir tedavi gördüğü hastanede bugün saat 12.10’da hayatını kaybetmiştir. Türk edebiyatında özellikle öykü ve roman türündeki eserleriyle önemli bir yer edinen Tosuner, insanın iç dünyasını, yalnızlığını ve modern hayatın kırılganlıklarını yalın ama derin bir anlatımla ele almıştır. Yarım asrı aşan edebiyat yaşamı boyunca pek çok kuşağa ilham olmuş, çağdaş edebiyatımızın özgün ve güçlü seslerinden biri olarak hafızalarda yer etmiştir. Usta yazara Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve edebiyat camiasına başsağlığı diliyoruz."

Necati Tosuner kimdir?

Osman Necati Tosuner, 1944 doğumlu öykü ve roman yazarıdır. Dört yaşında geçirdiği kaza sonucu oluşan fiziksel sakatlık, eserlerinde belirgin bir iz bıraktı. İlk ve orta öğrenimini Ankara’da, liseyi İstanbul Pertevniyal Lisesi’nde tamamladı. İstanbul Üniversitesi Felsefe bölümünü yarıda bıraktı. Yazmaya lise yıllarında başladı.

Eserleriyle TDK Roman Ödülü, Haldun Taner Öykü Ödülü, Sait Faik Hikâye Armağanı, Attilâ İlhan Roman Ödülü ve Erdal Öz Edebiyat Ödülü gibi birçok önemli ödül kazandı. Türkiye Yazarlar Sendikası, PEN Türkiye ve Reklam Yazarları Derneği üyesiydi.

Özellikle öykü türünde öne çıkan Tosuner, ilk döneminde küçük insanın gündelik yaşamını yer yer mizahi bir dille işlerken, sonraki eserlerinde daha içe dönük ve bireyin bunalımlarına odaklanan bir anlatım benimsedi. Öykücülüğünü 'dert yanma' olarak tanımladı.