Usta oyuncu Haluk Bilginer hastaneye kaldırıldı
Sanatçı Haluk Bilginer, ''Kundakçı'' isimli tiyatro oyununun ikinci perdesinde oyunculuğunu icra ederken fenalaştı. Bilginer, ambulansla hastaneye kaldırıldı.Bilginer'in bilincinin açık olduğu ifade edildi.
Haber Merkezi
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Usta oyuncu Haluk Bilginer, akşam saatlerinde Caddebostan Kültür Merkezi'nde(CKM) sahnelenen 'Kundakçı' isimli oyunun ikinci perdesinde fenalaştı. Bilginer, ambulansla Acıbadem'de bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı.
Ekip arkadaşları Haluk Bilginer’in Tansiyon problemi yaşadığını ve durumunun iyi olduğunu açıkladı.
Usta oyuncunun ambulansa bindirilirken bilincinin açık olduğu ve herkese teşekkür ettiği belirtildi.