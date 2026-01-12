Usta oyuncu Koray Ergun hayatını kaybetti

Tiyatro ve televizyon dünyasının usta isimlerinden Koray Ergun, hayatını kaybetti.

Ergun’un vefatını yazar ve oyuncu Yekta Kopan "Yılların tiyatro emekçisine veda vakti" ifadeleri duyururken, sanatçının çocukları da acı haberi, "Babamızı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Mekanı cennet olsun" sözleri ile paylaştı.

Koray Ergun'un, 1 yıl önce beyninde 3 santimetrelik bir tümör tespit edilmiş ve 5 saatlik operasyona alınmıştı. Sağlık sorunları nedeniyle tiyatro oyuna da ara veren Ergun, bir süredir tedavi görüyordu. Usta sanatçının vefatı, sevenlerini ve sanat camiasını yasa boğdu.

Koray Ergun kimdir?

1958 yılında Ankara'da doğan Koray Ergun, birçok sinema, tiyatro ve dizi projesinde yer aldı. Oyunculuğun yanı sıra yönetmenlik de yapan Ergun, 2019'da 'Tut Elimden Düşmeyelim' isimli tek kişilik bir tiyatro oyununu yönetti.