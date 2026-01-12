Usta sanatçı Haldun Dormen entübe edildi

Kısa süre önce enfeksiyon nedeniyle hastaneye kaldırılan oyuncu, yönetmen, eğitmen ve oyun yazarı 97 yaşındaki Haldun Dormen'in entübe edildiği öğrenildi.

Usta sanatçının tedavisi yoğun bakımda devam ederken, Haldun Dormen'in oğlu Ömer Dormen, babasının son durumuna ilişkin açıklamada bulundu. Ömer Dormen, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Tedavisine yoğun bakımda devam edilen babam, bugün solunumunu daha iyi destekleyebilmek amacıyla entübe edildi. Babamın bunu da atlatacağına yürekten inanıyorum. İnşallah önümüzdeki günlerde sizlerle iyi haberlerini paylaşabiliriz. Dualarınızı eksik etmeyin!"

"Tedavim olumlu yönde" demişti

Haldun Dormen'in 7 Ocak'ta sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Kontrol amaçlı olarak bulunduğum hastanede, tedavim olumlu yönde seyretmektedir. Süreç, kıymetli doktorlarımın yakın takibi ve ozenlyle devam etmektedir. Ilginiz ve güzel dilekleriniz için hepinize candan, gönülden teşekkür ederim. Lütfen yeni yıl dileklerinizin başına sağlığı koyunuz. Hepinizi kucaklıyorum." ifadelerine yer verilmişti.