"Uy Aha" krizi büyümeden çözüldü: Kazım Koyuncu'nun ailesi devreye girdi

Trabzon’da bir vatandaşın, Kazım Koyuncu’nun sevilen eserlerinden “Uy Aha”yı kullanarak sosyal medyada video paylaşması üzerine 50 bin TL’lik tazminat talebiyle karşı karşıya kaldığı iddiaları gündem yarattı. Aynı nedenle kentte birçok kişinin de şikâyet edildiği öne sürülürken, konuya merhum sanatçının ailesi açıklık getirdi.

"Sosyal medyadaki videodan öğrendik"

Kazım Koyuncu’nun kardeşi Niyazi Koyuncu, yaptığı yazılı açıklamada, söz konusu hukuki başvurudan aile olarak önceden haberleri olmadığını vurguladı. Koyuncu, “Bu süreci sosyal medyada paylaşılan video sayesinde öğrendik. Kazım’ın müziğini yaşatan hiç kimsenin üzülmesini istemeyiz. O, hayatı boyunca sevgiyi ve dayanışmayı büyütmeye çalıştı” ifadelerini kullandı.

Başvuru şartsız olarak geri çekildi

Hukuki süreci yürüten bürolarının kötü niyet taşımadığını belirten Koyuncu, rutin telif takiplerinde reklam amaçlı kullanımlar ile iyi niyetli paylaşımların zaman zaman karışabildiğinin kendilerine iletildiğini söyledi. Bu karışıklıktan dolayı hatalı yönlendirmeler yapıldığını aktaran Koyuncu, başvurunun şartsız olarak geri çekilmesi için gerekli işlemlerin başlatıldığını duyurdu.

“Kazım’ın şarkılarını söyleyen, paylaşan, hatırasını yaşatan herkes bizim için değerlidir” diyen Niyazi Koyuncu, yaşanan süreç nedeniyle kırılan herkesten özür dileyerek kamuoyuna teşekkür etti.