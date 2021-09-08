“Uyandığımda Sesim Yoktu”, 12 Eylül’den itibaren tekrar sahnede

Kadınların hikâyesini konu alan “Uyandığımda Sesim Yoktu” oyunu, pandemi nedeniyle ara vermek zorunda kaldığı gösterimlerine kaldığı yerden devam ediyor. 12 Eylül’den itibaren yeni oyun mekânlarında seyircisinin karşısına çıkacak olan “Uyandığımda Sesim Yoktu”, ilk gösterimini bu tarihte Kadıköy Özgürlük Parkı Tepe Sahnesi’nde yapacak.

Dilşad Çelebi’nin yerine Dilara Gül geldi

Yapımcılığını Bu Yapım’ın üstlendiği ve yönetmen Tamer Levent’in rejisiyle seyircinin karşısına çıkan oyun, ilk günden itibaren Burcu Görek ve Dilşad Çelebi’nin performanslarıyla sahneye taşınmıştı. Ancak Dilşad Çelebi, hamileliğinden dolayı oyuna bir süreliğine ara vermek zorunda kalınca yerine oyuncu Dilara Gül geldi. Oyun, bundan böyle Burcu Görek ve Dilara Gül’ün performanslarıyla sahnede olacak.

Ekim’de Arnavutluk yolcusu

Uyandığımda Sesim Yoktu, 1-6 Ekim tarihleri arasında Arnavutluk’ta düzenlenen Uluslararası Skampa Tiyatro Festivali’nde de sahnede olacak. Bu sezon, İzmir, Ankara ve Eskişehir gibi illere turneye çıkacak olan oyunun yeni tarihleri ise ilerleyen günlerde belli olacak.



Türkiye’de ilk kez 6 Şubat 2020 tarihinde gösterime giren oyun, başta Kanada, Birleşik Krallık ve Amerika olmak üzere Avrupa’nın birçok ülkesinde kapalı gişe oynadı.

Orijinal adıyla “Mouthpiece”, 2016 sezonunda “Toronto Tiyatro Eleştirmenleri” tarafından “Yılın En İyi Kanada Oyunu” seçildi. Oyun, 2017 yılında ise Edinburg Fringe Festivali’nde “En İyi Sahne Performansı” başta olmak üzere pek çok ödülün sahibi oldu.