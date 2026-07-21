VakıfBank 15 Temmuz'un 10. yılına özel sergiyi açtı

Arşiv fotoğrafları, video göste­rimleri ve deneyim odaklı an­latımla kurgulanan sergi, 15 Temmuz gecesinde yaşanan­ları kronolojik bir akışla akta­rırken, milli irade, demokra­si ve ortak hafızanın gelecek kuşaklara taşınmasını hedef­liyor. Sergiyi gezen Aile ve Sos­yal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, “Medeniye­timiz boyunca milletimizin birlik ve dayanışmasını pekiş­tiren pek çok zorlu sınav yaşa­dık. 15 Temmuz da bu destan­ların son halkası olarak, genç yaşlı, kadın erkek demeden milletimizin ortaya koydu­ğu eşsiz fedakârlık ve kahra­manlıkla tarihe geçmiştir. Bu vesileyle, o gece milli iradeye sahip çıkan tüm kahramanla­rımızı ve aziz milletimizi bir kez daha saygıyla selamlıyor, tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle, gazilerimizi de şük­ranla anıyorum. Bu anlamda VakıfBank'ın hayata geçirdi­ği 'İrade Bizim, Zafer Bizim' sergisini son derece kıymetli buluyorum. 15 Temmuz sade­ce bir günü anmak değil, o ge­ce ortaya konan milli birlik ve dayanışma ruhunu daima diri tutmaktır” dedi. Milli birlik ve beraberlik ruhunu vurgulayan VakıfBank Genel Müdürü Os­man Arslan, “15 Temmuz, mil­letimizin bağımsızlığına, de­mokrasisine ve milli iradesine canı pahasına sahip çıktığı ta­rihî bir dönüm noktasıdır. Aziz şehitlerimizin bizlere bıraktı­ğı emaneti yaşatmak, gazileri­mizin fedakârlığını unutma­mak ve o gece yazılan destanı gelecek nesillere aktarmak he­pimizin ortak sorumluluğu­dur. VakıfBank olarak, bu an­lamlı mirası geleceğe taşımayı önemli bir sorumluluk olarak görüyoruz” diye konuştu.