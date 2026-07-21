VakıfBank 15 Temmuz'un 10. yılına özel sergiyi açtı
VakıfBank, 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü’nün 10. yılı kapsamında hazırladığı “İrade Bizim, Zafer Bizim” sergisini VakıfBank Sanat Galerisi’nde açtı.
Arşiv fotoğrafları, video gösterimleri ve deneyim odaklı anlatımla kurgulanan sergi, 15 Temmuz gecesinde yaşananları kronolojik bir akışla aktarırken, milli irade, demokrasi ve ortak hafızanın gelecek kuşaklara taşınmasını hedefliyor. Sergiyi gezen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, “Medeniyetimiz boyunca milletimizin birlik ve dayanışmasını pekiştiren pek çok zorlu sınav yaşadık. 15 Temmuz da bu destanların son halkası olarak, genç yaşlı, kadın erkek demeden milletimizin ortaya koyduğu eşsiz fedakârlık ve kahramanlıkla tarihe geçmiştir. Bu vesileyle, o gece milli iradeye sahip çıkan tüm kahramanlarımızı ve aziz milletimizi bir kez daha saygıyla selamlıyor, tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle, gazilerimizi de şükranla anıyorum. Bu anlamda VakıfBank'ın hayata geçirdiği 'İrade Bizim, Zafer Bizim' sergisini son derece kıymetli buluyorum. 15 Temmuz sadece bir günü anmak değil, o gece ortaya konan milli birlik ve dayanışma ruhunu daima diri tutmaktır” dedi. Milli birlik ve beraberlik ruhunu vurgulayan VakıfBank Genel Müdürü Osman Arslan, “15 Temmuz, milletimizin bağımsızlığına, demokrasisine ve milli iradesine canı pahasına sahip çıktığı tarihî bir dönüm noktasıdır. Aziz şehitlerimizin bizlere bıraktığı emaneti yaşatmak, gazilerimizin fedakârlığını unutmamak ve o gece yazılan destanı gelecek nesillere aktarmak hepimizin ortak sorumluluğudur. VakıfBank olarak, bu anlamlı mirası geleceğe taşımayı önemli bir sorumluluk olarak görüyoruz” diye konuştu.