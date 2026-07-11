Van Kültür Yolu Festivali başladı! 9 gün boyunca konser, sergi ve gastronomi şöleni yaşanacak

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Türkiye Kültür Yolu Festivali, bu yıl üçüncü kez Van'da kapılarını açtı. Dokuz gün sürecek festival boyunca kent, kültür, sanat ve gastronomiyi bir araya getiren yüzlerce etkinliğe ev sahipliği yapacak. Festivalin açılışına Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Van Valisi Ozan Balcı, milletvekilleri, protokol üyeleri ve çok sayıda sanatsever katıldı.

Türkiye Kültür Yolu Festivali 26 şehre ulaştı

Van Müzesi'ndeki açılışta konuşan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, 2021 yılında tek şehirde başlayan Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin bugün Türkiye'nin yedi bölgesindeki 26 şehre ulaştığını söyledi.

Alpaslan, festivalin dünyanın en büyük kültür ve sanat organizasyonlarından biri haline geldiğini belirterek, etkinliklerin şehirlerin marka değerini artırdığını, kültürel mirası görünür kıldığını ve yerel ekonomiye önemli katkılar sağladığını ifade etti.

Van'ın kültürel mirası ve mutfağı vitrine çıkıyor

Bakan Yardımcısı Alpaslan, Van'ın sahip olduğu tarihi ve kültürel zenginliklerin son yıllarda yürütülen çalışmalarla daha görünür hale geldiğini söyledi.

Van'ın Somut Olmayan Kültürel Miras Türkiye Ulusal Envanteri'nde çömlekçilikten savatlı gümüş işlemeciliğine, parzum ve emeni dokumacılığından kökbörüye kadar 13 kültürel unsurla yer aldığını belirten Alpaslan, bu mirasın gelecek kuşaklara aktarılması için çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

Van mutfağı için 27 "Lezzet Noktası" belirlendi

Festivalin bu yıl öne çıkan başlıklarından biri de gastronomi oldu. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hayata geçirilen "Lezzet Noktası" projesi kapsamında, alanında uzman isimlerin değerlendirmesiyle Van'da 27 restoran seçildi.

Festival ziyaretçileri, dünyaca ünlü Van kahvaltısı başta olmak üzere otlu peynir, murtuğa, inci kefali ve keledoş gibi kentin yöresel lezzetlerini bu rotalarda deneyimleme fırsatı bulacak.

Dokuz günde 163 etkinlik düzenlenecek

Festival kapsamında 8 farklı mekânda 163 etkinlik gerçekleştirilecek. Programda; 8 büyük konser, 3 büyük sergi, 6 söyleşi, 30 uygulamalı atölye, FotoMaraton etkinliği, Çocuk Köyü'nde tiyatro, atölye ve çeşitli etkinlikler yer alacak. Van Devlet Tiyatrosu ile il ve ilçe halk kütüphaneleri de festival programına ev sahipliği yapacak.

Osmanlı'nın Mukaddes Emanetleri sergileniyor

Festival kapsamında Van Müzesi'nde iki önemli sergi ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

"Osmanlı'nın Mukaddes Emanetleri" sergisinde Osmanlı padişahlarının hat eserlerinden Kâbe'nin iç ve dış örtülerine kadar pek çok tarihi eser yer alıyor.

"Yaşayan Miras: Van Sergisi" ise kilim dokuma, çalgı yapımı, ahşap oyma, ebru, çorap örücülüğü, keçe ve çömlek gibi Van'ın geleneksel el sanatlarını ziyaretçilerle buluşturuyor.

Festival 19 Temmuz'a kadar devam edecek

Van Kültür Yolu Festivali, konserlerden sergilere, söyleşilerden atölyelere, gastronomi duraklarından çocuk etkinliklerine uzanan yüzlerce organizasyonla 19 Temmuz'a kadar Vanlıları ve kenti ziyaret eden yerli ve yabancı turistleri kültür ve sanatla buluşturmaya devam edecek.