Vecihi Hürkuş, Bursa’dan geçti
Bursa’da keyifli anlara imzasını atan ‘58. Uluslararası Bursa Festivali’nde bu kez, 'Bir Tayyareci Vecihi Hürkuş' oyunu sahnelendi.
BURSA (DÜNYA) - ‘58. Uluslararası Bursa Festivali’, tüm hızıyla devam ediyor. Bursa Büyükşehir Belediyesi adına Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı (BKSTV) tarafından düzenlenen ‘58. Uluslararası Bursa Festivali’nin 6. etkinliğinde 'Bir Tayyareci Vecihi Hürkuş' oyunu sanatseverlerle buluştu. İlk Türk uçağı Vecihi K-6’yı yapan ilk Türk pilotlardan olan Vecihi Hürkuş’un sahneye yansıtılan hikâyesi izleyicileri büyüledi.
Vecihi Hürkuş karakterini usta oyuncu Murat Demirbaş canlandırırken projenin yönetmenliğini Orhan Karataş, müzik direktörlüğünü ise Ahmet Murat Gedikli üstlendi. Atatürk Kongre Kültür Merkezi’nde (Merinos AKKM) sahnelenen ‘Bir Tayyareci Vecihi Hürkuş’ müzikaline Bursalı sanatseverler yoğun ilgi gösterdi. İçi vatan sevgisiyle dolu muhteşem kahramanlık hikâyelerinin sahneye aktarıldığı oyun, program sonunda, sanatseverler tarafından dakikalarca ayakta alkışlandı.