Venedik Bienali'nde yer almak isteyenlere İKSV'den açık çağrı

Türkiye Pavyonu için yapılacak başvurularda ilk aşama için sunulacak önerilerin, mimarlık alanındaki güncel sorunları yeni fikir ve kavramlar üzerinden yerel, bölgesel ve küresel boyutlarda tartışmaya açabilen, mimarlık kavramlarını disiplinlerarası veya disiplinler üstü yaklaşımlarla irdeleyen, alışılagelen anlatıların dışına çıkabilen, tutarlı bir küratoryal anlatı sunması bekleniyor.

Başvuru aşamaları

Venedik Bienali Uluslararası Mimarlık Sergisi'nde altıncı kez yer alacak Türkiye Pavyonu için yapılan çağrının ilk aşamasında, başvuracak adayların sergi teması ve proje önerileri, sergi tasarımı ve mekansal kurgu, ekip yapısı ve çalışma prensiplerini açıklayan belgelerin yanı sıra başvuru sahibi ya da sahiplerinin özgeçmişlerini ve portfolyolarını sunması isteniyor.

Seçici kurulun ikinci aşamaya geçmek üzere belirleyeceği üç projenin ekiplerinden ise takvim, çalışma yöntemi, basılı malzeme ve bütçe gibi konularla ilgili ayrıntılı bilgi sunmaları beklenecek.

İngilizce ve PDF formatındaki belgeler 11 Eylül'e kadar sunulabilir

İki aşamalı süreç sonunda seçilecek başvuru sahipleri, sergiyle ilişkili tüm küratoryal sorumlulukları üstlenecek ve sergiyi seçici kurul ve İKSV ekibi ile koordinasyon halinde geliştirecek. Başvurular için çevrim içi forma ek olarak, küratoryal öneriyi açık şekilde ifade eden bir metnin ve gerekli diğer tüm belgelerin 11 Eylül'e kadar İngilizce olarak ve PDF formatında yüklenmesi gerekiyor.

Uluslararası ekiplerde en az bir Türk katılımcı bulunmalı

Açık çağrıya küratör, mimar, sanatçı, tarihçi, tasarımcı, teorisyen, eleştirmen ve ilgili alanlarda çalışan herkes başvurabilir. İKSV çalışanları, seçici kurul üyelerinin birinci dereceden akrabaları veya iş ortaklarının çalışanlarının başvuruları değerlendirmeye alınmayacak. Başvurular bireysel veya ekip halinde yapılabilecek. Uluslararası bir ekip olarak başvurulması durumunda, ekipte Türkiye'den en az bir katılımcı bulunması gerekiyor. Türkiye Pavyonu, Kültür ve Turizm Bakanlığı katkılarıyla ve Dışişleri Bakanlığı himayesinde gerçekleştiriliyor. Başvurulara dair detaylı bilgiye "www.iksv.org" adresinden ulaşılabilir.​​​​​​​