Venedik Film Festivali “Yaşasın sinema” diyerek başladı

Dünyanın en eski festivali olarak bilinen Venedik Film Festivali 80. kez 30 Ağustos - 9 Eylül tarihleri arasında düzenleniyor. Festival İtalyan yönetmen Edoardo De Angelis’in Comandante filmi ile açıldı. Film, İkinci Dünya Savaşı’nda Cappellini denizaltısında yaşanan Atlantik açıklarındaki bir kurtarma operasyonunu anlatıyor. ABD’li ödüllü yönetmen Damien Chazelle, festivalin jüri başkanlığını üstlendi. Yaptığı açılış konuşmasında festivalde olmanın mutluluğunu ve onurunu dile getirerek teşekkür etti, “Yaşasın sinema” diyerek sözlerini tamamladı. Festivalin sakin havası ise Hollywood’da devam eden grevin etkisine bağlandı ve bazı filmler bu grev kapsamında gösterim programından çıkarıldı. Dolayısıyla bu yıl Hollywood artistlerinin çoğu kırmızı halıda boy gösteremeyecek. Organizasyonun enerjisini düşüren bu durum, ünlüleri görmek için salon kapısına gelen halka da yansıdı ve geçen yıllarda olan kalabalıkta büyük oranda bir azalma görüldü.

Cartier ve altıncı kez Armani Beauty’nin sponsorluğunu üstlendiği festival, Armani’nin ilk Türk marka elçisi olarak Dilan Çiçek Deniz ve Boran Kuzum kırmızı halıda yürüyecekler.

Türk filmleri de gösterimde yer alıyor

Festivalin Ufuklar anlamına gelen Orrizonti kategorisinde gösterilen yapımlar arasında Yönetmen Selman Nacar’ın Tereddüt Çizgisi ile Nehir Tuna’nın Yurt filmi de yer alıyor. Venedik Uluslararası Film Festivali resmi yan etkinliği İtalya Kültür Bakanlığı ve İtalya Sinema Eleştirmenleri tarafından verilen 21. Premio Kinéo ödüllerine Kıvanç Tatlıtuğ ve Farah Zeynep Abdullah’ı layık gördü. Kurt Seyit ve Şura dizisi ile yurt dışında da tanınan Abdullah En İyi Kadın Başrol Oyuncu Ödülü'nü, Tatlıtuğ ise En İyi Erkek Başrol Oyuncu Ödülü’nü aldı. Uluslararası Oyuncu Ödülü’nün sahibi Demet Özdemir’in oldu. 9 Eylül gecesi düzenlenecek Altın Aslan Ödül töreni ile festival kapanacak.