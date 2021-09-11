Venedik Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu
İtalya’da bu yıl 78'incisi düzenlenen Venedik Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu. "Altın Aslan" ödülü ‘Happening’ filmiyle yönetmen Audrey Diwan'a verildi.
Venedik kentindeki Lido Yarımadası'nda 1 Eylül'de başlayan 78’inci Uluslararası Venedik Film Festivali, ödül töreniyle sona erdi.
Ödül gecesinde, festivalin en iyi filmine verilen büyük ödül "Altın Aslan"ı, yönetmenliğini Audrey Diwan'ın üstlendiği "L'evenement (Happening)" filmi kazandı.
Festivalde en iyi yönetmene verilen "Gümüş Aslan" ödülüne ise "The Power Of The Dog" filminin Yeni Zelandalı yönetmeni Jane Campion layık görüldü.
Gecede, en iyi erkek oyuncu ödülünü "On The Job: The Missing 8" isimli filmde gösterdiği performansla Filipinli John Arcilla, en iyi kadın oyuncu ödülünü ise "Parallel Mothers" filmindeki rolüyle İspanyol aktris Penelope Cruz aldı.
Festivalde, jüri büyük ödülünü "È Stata La Mano Di Dio" filminin İtalyan yönetmeni Paolo Sorrentino alırken, jüri özel ödülü ise "Il Buco" filminin yönetmeni İtalyan yönetmen Michelangelo Frammartino'ya verildi.
En iyi senaryo ödülünü de "The Lost Daughter" filmini yazıp yöneten ABD'li yönetmen Maggie Gyllenhaal kazandı.
Törende, Venedik Film Festivali'nin 79'uncusunun ise 31 Ağustos-10 Eylül 2022'de yapılacağı açıklandı.