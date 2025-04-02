Volkan Konak'ın cenazesi memleketi Trabzon'a getirildi

KKTC'de verdiği konser sırasında fenalaşarak hayatını kaybeden Karadeniz müziğinin sevilen ismi ünlü sanatçı Volkan Konak son yolcuğuna uğurlanıyor.

Volkan Konak'ın cenazesi memleketi Trabzon’un Maçka ilçesine getirildi.

Törene ünlü isimler katıldı

Volkan Konak'ın naaşı, cenaze namazının kılınacağı alana alkışlar eşliğinde getirildi. Konak için yapılacak cenaze törenine, sanat camiasından ünlü isimler katıldı.

O isimlerden biri olan Alper Kul, Volkan Konak'ın ölümüyle ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Türkiye'mizin başı sağ olsun. Sadece burada değil, tüm yurdumuzda herkesin kalbinden bir parça eksildi. Zamansız oldu. Ben kendi adıma ağabeyimi kaybettim ama ülkemiz çok büyük bir sanatçısını, çok büyük bir değerini, çok büyük bir vatanseverini, memleket sevdalısını kaybetti.

Başımız sağ olsun. Zamansız çok çok büyük bir acı ve kayıp oldu. Yani kelimelerle kıymeti anlatılacak bir insan değil. Hepimizin başı sağ olsun"

Sahnede fenalaşmıştı

KKTC'deki konseri sırasında şarkı söylerken fenalaşan ünlü sanatçı tüm müdahalelere rağmen 31 Mart günü hayatını kaybetmişti.

58 yaşında hayatını kaybeden Konak'ın kalp krizi geçirdiği öğrenilmişti.