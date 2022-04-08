Will Smith, 10 yıl boyunca Oscar törenlerinden men edildi

Hollywood yıldızı Will Smith, Oscar töreninde komedyen Chris Rock'a tokat atması nedeniyle 10 yıl boyunca Oscar galalarından ve diğer Akademi etkinliklerinden men edildi.



Will Smith Oscar töreninde komedyen Chris Rock'a eşine sarf ettiği sözler nedeniyle milyonların canlı yayında izlediği anlarda sahnede tokat atmış, daha sonra gelen tepkiler üzerine ağlayarak özür dilemişti. Ancak ünlü oyuncunun bu davranışını Akadami cezasız bırakmadı.