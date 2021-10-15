Yabancıya birden fazla destek var, yerliye yok

Hüseyin GÖKÇE

Kültür ve Turizm Bakanlığı, sinema sektörünün geliştirilmesi ve güçlendirilmesi amacıyla 2019 yılı Ekim ayından bu yana uygulanan desteklerde, yabancı film yapımına yönelik pozitif ayrımcılık yaptı. Yabancı film yapımları, yıl içinde en fazla bir destek başvurusu yapılabileceğine ilişkin sınırlamadan muaf tutuldu.



Sinema Sektörünün Desteklenmesi Hakkında Yönetmelik’te yapılan değişiklik Resmi Gazete’de yayınlandı. Yönetmeliğin, Destek Türlerine İlişkin Başvurular başlıklı 9’uncu maddesinin 5’inci fıkrasına bir hüküm eklendi.



5’inci fıkra destek başvuru sahibinin aynı yıl içinde birden fazla destek başvurusu yapamayacağını öngörüyordu. Bu fıkraya “Bu fıkra, yabancı film yapım destek türü için uygulanmaz” cümlesi eklendi. Yapılan ekleme ile yabancı film yapımlarının yıl içindeki destek sınırlaması kaldırılmış oldu. Başka bir ifade ile yabancı film yapımları için, aynı istenildiği kadar proje ile başvuru yapılabilecek.



Yönetmelik kapsamında, projelere toplam tutarın yüzde 50’sine kadar destek verilebiliyor.